Incendio en un almacén de la carretera de Santa Eulària

Los bomberos del Consell de Ibiza extinguieron anoche un incendio en un almacén nuevo de la carretera de Santa Eulària, muy cerca del Eroski. El fuego, que no ha afectado a la estructura de la nave, se desató sobre las 20.30 horas en una zona descubierta del almacén The Food Co., donde ardió una furgoneta que estaba aparcada junto a numerosos cartones, en los que prendieron las llamas, provocando una intensa humareda. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones de Policía Local y Policía Nacional, además de dos camiones de bomberos, que sofocaron en menos de dos horas el incendio, que no causó daños importantes.