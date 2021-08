David Valldeperas atraviesa uno de los peores momentos de su vida. El director de 'Sálvame' ha comunicado que su madre ha muerto a los 90 años de edad.

El que fuera presentador de ‘Aquí hay madroño’ en Telemadrid ha escrito un mensaje en su cuenta personal de Instagram para contar la noticia y hacerle un homenaje con el que se despide del que seguro ha sido uno de sus pilares vitales más importantes.

El periodista ha aprovechado también para compartir con sus seguidores algunas de sus fotografías favoritas con 'su mareta', como él cariñosamente la llamaba. "Gracias Mareta, por todo. El mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero", escribía el periodista.

Las alarmas de que algo estaba pasando en el entorno de David Valldeperas saltaron hace varios días, cuando comenzó a ausentarse de su puesto de trabajo y diferentes integrantes del espacio de Telecinco comenzaron a mandarle crípticos mensajes de apoyo.

Hace unos pocos días publicó otro mensaje en recuerdo de su madre en el que demostraba el cariño que había entre ambos. "Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo", escribía.

Además, también subió una imagen titulada "el ocaso" en el que muchos seguidores y amigos le mandaban mensajes de fuerza.

Sálvame se enfrenta a los peores datos de audiencia de su historia. La telenovela Tierra amarga, la gran apuesta de Antena 3 ha conseguido captar a un gran número de seguidores. De hecho, la serie turca de Antena 3 aventajó el pasado jueves en 2.8 puntos al programa de Telecinco: un 18.1% de cuota y 1.626.000 espectadores frente a los 1.376.000 espectadores del programa de Telecinco.

No obstante, detrás de esta batalla de audiencia hay una masa de la audiencia que pide a través de las redes sociales el "apagón" de Sálvame y una caída en la audiencia de Telecinco. Se trata de la autodenominada "marea azul", el grupo de seguidores surgidos en las redes sociales que apoyan a Olga Moreno y Antonio David Flores frente a los comentarios de Rocío Jurado. Estos usuarios piden cada día a través de Twitter el no ver Sálvame y dar audiencia a "Tierra amarga", algo que parece que está funcionando.