La cultura popular sigue viva en Jesús

Las actividades fueron organizadas por la Colla de l’Horta de Jesús. Su presidente, Vicent Escandell, explicó a Diario de Ibiza que esta primera jornada consistía en «las muestras de artesanía de los talleres de la 'colla' y cinco zonas delimitadas para hacer los juegos de la yincana, cumpliendo siempre la normativa covid». Había, por ejemplo, una prueba para adivinar el peso de sandías, un juego de malabares, otro de explotar globos o incluso carreras de sacos.

Justo antes de comenzar esta yincana, a modo de inauguración, Stella, una joven del pueblo de 13 años, cantó una glosa a los niños allí presentes, que pasaron de estar alborotados a quedarse totalmente en silencio ante su voz. Todos iban vestidos de payés, es decir, con su 'mocador' (en el caso de las niñas) o con 'sa toca' (los niños).

Cerca de las 19.15 volvió el ruido porque comenzaron las pruebas, durante las que también se iban haciendo preguntas sobre cultura popular a través de los micrófonos conectados a los altavoces que hay en la plaza. «¿ Con qué tipo de baile se abren las 'ballades'?» o «¿Cuántos años tiene la Colla de l’Horta?» fueron algunas de las cuestiones que se plantearon y que los pequeños respondían a voz alzada mientras disfrutaban de las actividades. Además, a esa hora varios vecinos seguían participando en la tradicional 'fonyada de raïm', que comenzó más o menos una hora antes y que siempre atrae sobre todo a los más pequeños.

Una de las primeras en pisar las uvas (y con mucha energía) fue Camila, de siete años. Su padre, Jordi Cervós, la observaba desde abajo: «Su abuela también lo hacía de pequeña». Y ahora es la niña quien recupera esta tradición en la familia. Camila pasó, en cuestión de minutos, de estar prácticamente sola a estar rodeada de decenas de niños, porque desde los altavoces animaron a todos a acercarse al 'fonyador' de madera, donde se apilaba la fruta, que poco a poco se iba convirtiendo en zumo y caía en un gran 'cubell' de plástico. En total había 200 kilos de uvas, explicó Maribel Joan, colaboradora de la comisión de fiestas y que ayudaba a bajar de la plataforma a los 'fonyadors', como Ketevan y Enola, otras dos participantes. De 11 y 19 años respectivamente, a las dos les había encantado pisar el 'raïm': «Me recuerda mucho a cuando era pequeña, que es cuando empecé a pisar las uvas, y la sensación me encanta», explicó Enola, que vive en Jesús. Ketevan no es tan veterana en esto, pero también se lo pasó bien: «Pienso repetirlo, ha sido muy divertido, aunque me he pinchado bastantes veces con ramas», bromeaba mientras se limpiaban los pies en una tina de agua.

También observaba la escena Nieves Pascual, vecina del pueblo y miembro de la 'colla': «Con esta fiesta, con juegos tradicionales, se consigue que no se olviden y que se sepa que uno se puede divertir con poco, porque no hacen falta muchas cosas materiales», destacó. A escasos metros se encontraban los talleres artesanales de la 'colla' (este 2021 se cumplen 25 años del nacimiento del primero de ellos) y puestecitos de instrumentos, ropa, 'senallons' o 'espardenyes'. Quien enseña hacer estas últimas (todos los viernes) es Nuria Costa, sentada junto a otras mujeres que siguen sus pasos. Detrás tiene un 'teler' que sirve para hacer la tela de los vestidos tradicionales.

Vicente Juan Torres, presidente de la Comisión de Fiestas de Jesús, señalaba ayer la importancia de que en esta celebración «se siga con las tradiciones, porque se van perdiendo muchas cosas». Por su parte, Susi Ribas, vicepresidenta de la Colla de l’Horta, explicó que la 'ballada', prevista para las 21 horas de ayer, sería popular y con la gente vestida de calle: «Media hora antes daremos una clase para dar cuatro nociones básicas a quienes no sepan bailar». Y es que la idea era que cualquiera pudiese unirse al baile, porque la cultura popular es de todos, también en Jesús.