Balears, junto al resto de España, dejará de estar en la lista de zonas de alto riesgo por covid de Alemania a partir del domingo, según un informe del Instituto Robert Koch (RKI), responsable del control y la prevención de enfermedades en el país.

De esta forma, los turistas que vuelvan al país germano desde el archipiélago ya no tendrán que hacer cuarentena o presentar una prueba negativa de coronavirus a su entrada. Según el organismo, las áreas de alto riesgo son zonas donde la incidencia acumulada «supera considerablemente» los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, o donde «se asume un alto riesgo de infección por covid», según los informes semanales que publica el instituto.

Una noticia que fue recibida con entusiasmo por parte del sector hotelero de las islas. Así, la vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera, María José Aguiló, calificó de «gran noticia» que España deje de ser un destino de riesgo por la covid-19 para Alemania, algo que puede actuar como «revulsivo» para las reservas de cara a septiembre.

Reservas

Según Aguiló, este cambio de consideración del destino por parte de Alemania «es una gran noticia no solo para el sector hotelero sino para todo el sector turístico». La decisión implica que «a partir del 29 de agosto van a dejar de estar activas las restricciones para los ciudadanos alemanes que viajen a España, de manera que ya no será necesario que guarden cuarentena a su regreso los mayores de 12 años que no puedan acreditar la vacunación o haber superado la enfermedad», explicó.

«Estamos muy necesitados de noticias positivas de este tipo que puedan generar oportunidades de negocio y que al menos puedan actuar de revulsivo para reactivar y estimular las reservas hacia Mallorca de cara a septiembre, y que podamos contar con más semanas de actividad con el que es nuestro principal mercado emisor», recalcó Aguiló.

Ámbar del Reino Unido

En cuanto al hecho de que el Gobierno del Reino Unido haya mantenido a Balears en posición ámbar como destino, Aguiló señaló que no implicará grandes cambios.

«Esperamos y deseamos que las cifras sanitarias e indicadores vayan teniendo tendencia de descenso y que podamos recuperar esa posición verde que tuvimos en su momento», añadió. Reino Unido es el segundo mercado más importante para el turismo balear, por detrás de Alemania.

El país germano ya había sacado hace una semana de la lista de zonas de alto riesgo a algunos territorios de España como Cataluña, Canarias, Asturias, Castilla- La Mancha y Valencia, pero Balears se mantenía como zona de riesgo.

Con esta actualización, Balears pasa a ser zona de riesgo, la menos grave de las tres categorías, por detrás de zona de alto riesgo y zona de riesgo por variante peligrosa. Un cambio que supone que los viajeros ya no tendrán que guardar cuarentena al llegar a Alemania.