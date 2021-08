Linus Roth: «Es la cultura, sobre todo la música, lo que logra unir a las personas»

Esta cita musical, con todas las entradas agotadas, se presentó ayer en la propia iglesia, de la mano del músico (que fue quien creó este festival) y de Dessiré Ruiz, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Ibiza, que colabora en esta actividad cultural. Hay previstas dos funciones; una a las 19.30 horas y otra a las 21 horas.

Roth aprovechó la presentación para subrayar la importancia de eventos como este: «Es la cultura, especialmente la música, lo que une a las personas, y creo que promocionar esto es el deber principal de un artista, es algo que todos necesitamos y por eso es importante realizar este concierto», expresó.

«La cultura es segura»

También se mostró contento ante los medios por su visita a la isla ,que ya es la tercera para actuar: «Estoy muy feliz por estar de nuevo en Ibiza después de haber tenido que cancelar el festival en 2020, pero este año es un reinicio». En esta línea, Roth dijo que esta actuación también es importante para él a nivel personal: «Porque amo mucho Ibiza y, sobre todo, a los ibicencos». «Aquí siempre me siento como en casa», concluyó.

A su lado estuvo la edil Ruiz, que reivindicó que celebrar actos culturales durante la pandemia, como se ha demostrado, no supone un peligro: «Desde el Ayuntamiento defendemos que es importante seguir celebrando estos eventos para dejar patente que la cultura es segura y que en nuestra ciudad no dejamos de llevar a cabo actividades culturales». Además, destacó que la iglesia de Santo Domingo es patrimonio cultural y un lugar «emblemático», así como el «entorno Patrimonio de la Humanidad» de este espacio, lo que «es una satisfacción» para el Consistorio.

"Es importante seguir celebrando estos eventos para dejar patente que la cultura es segura"

«Creemos que es importante que en estos tiempos se de una oportunidad a los residentes y a nuestros visitantes de disfrutar de una persona tan importante y tan representativa del mundo de la música como Linus Roth», añadió la concejala, que dio las gracias al Obispado de Ibiza y Formentera por ceder el espacio.

El violinista ofreció ayer ante los medios una pequeña demostración de lo que serán hoy sus dos sesiones en esta tercera edición de Ibiza Concerts, cuyo programa incluye piezas de Johann Sebastian Bach, ‘Partita No. 3’ y ‘Ciaccona’; de Niccolò Paganini, ‘Nel cor piu non mi sento’, y de Eugène Ysaÿe, ‘Solo sonata No. 3: Ballade’.

Las entradas, ya agotadas, eran gratuitas. Para facilitar la llegada de los asistentes al lugar, está previsto que haya un servicio de autobuses para subir a Dalt Vila una hora antes de cada concierto desde Vara de Rey, junto al hotel Montesol. De este modo, se realizarán viajes a las 18.30 horas y a las 20 horas.

De gran trayectoria

Linus Roth recibió el premio ECHO Klassik como «Mejor debutante» de 2006 por su CD debut con la discográfica EMI. En 2017 recibió su segundo ECHO por una grabación de los conciertos para violín de Shostakovich y Txaikovski con la London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Thomas Sanderling.

El violinista alemán ha logrado hacerse un nombre a nivel internacional con su repertorio propio y además con su descubrimiento o redescubrimiento de obras de otros autores que habían caído en el olvido. Es el caso, por ejemplo, de algunas obras de Mieczyslaw Weinberg.

Roth también ha formado parte de numerosas orquestas, como la de la Ópera Estatal de Stuttgart o la de la Cámara de Múnich, entre otras. Como músico de cámara apasionado, ha actuado con Nicolas Altstaedt, Gautier Capuçon, Kim Kashkashian, Albrecht Mayer, Nils Mönkemeyer o Andreas Ottensamer, entre otros artistas.