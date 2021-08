Ana Laíns: «Mi lucha es mostrar al mundo que la música portuguesa es mucho más que el fado»

La cantante Ana Laíns (Tomar, Portugal, 1979) conoce ya Ibiza. Ha estado en la isla en tres ocasiones, siempre de vacaciones. Esta, vez, sin embargo, el motivo de su visita es profesional. Viaja a Ibiza para actuar el domingo, 29 de agosto, a las 22 horas en el recinto exterior de la sede de la UIB, en la antigua Comandancia Militar, dentro del ciclo que promueve el Consell de Ibiza Nits de Tànit. Le acompañarán Paulo Loureiro (piano y bajo), Carlos Lopes (acordeón), Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa) y Joao Coelho (batería y percusión).

¿Ha tenido oportunidad de viajar mucho fuera de Portugal para actuar desde que estalló la pandemia?

El año pasado no, pero éste la verdad es que sí. En 2020 creo que actué solo cuatro o cinco veces en Portugal, fuera, nada. 2020 fue un año muy difícil para todos nosotros porque la pandemia era una novedad y nadie sabía qué pensar ni cómo hacer las cosas. Pero ahora pienso que estamos un poco más tranquilos y adaptados a la situación. El año pasado todos teníamos mucho miedo de arriesgar y hacer cosas, pero hay que seguir viviendo. En mi caso, las cosas empezaron a rodar cuando este mes de mayo decidí lanzar mi nuevo disco. Este año he estado, entre otros muchos sitios, en Turquía y Croacia y también viajaré a Brasil y a Alemania. 2021 está siendo para mí muy, muy bueno, pero es difícil decirlo porque tengo muchos amigos y cantantes que no lo están pasando muy bien en este momento.

¿El sector cultural y, en concreto, el de la música, está sufriendo mucho en Portugal con la crisis del coronavirus?

Sí, como en España. Aquí en Portugal el principal problema era que el Gobierno no quería ayudar al sector cultural, no nos escuchaba. Cuando empezó la pandemia nos pusimos a crear asociaciones para, juntos, intentar llegar al Gobierno. Pasaron muchos meses hasta que conseguimos entablar conversación, pero cuando lo hicimos, las cosas empezaron a cambiar para mejor. Comenzaron a llegar subvenciones, pero no las suficientes.

¿Qué repertorio ha preparado para el concierto de este domingo?

Lo que me encanta es mostrar al mundo que la música portuguesa es mucho más que el fado. Es mi lucha. Mi música no es solo fado, sino que está compuesta de otros ritmos tradicionales, de otras formas de expresión. Obviamente voy a cantar fado porque es una parte importante de mi vida, pero no solo eso. El repertorio del domingo va a ir muy en la línea de mi último disco, ‘20 años-Ana Laíns e Invitados en vivo en el Casino de Estoril’, pero sin invitados, claro.

¿Qué otros ritmos tradicionales están representados en su música?

Me encanta cantar música de una región portuguesa que se llama Beira Baixa, que tiene un instrumento muy particular que se llama adufe, que es como una pandereta cuadrada. Los ritmos que se tocan con el adufe se llaman toada beiran, que es uno de los estilos tradicionales de Portugal, como lo es el cante tradicional de Alentejo. Son dos ejemplos, pero hay muchos otros.

"El trabajo que intento hacer está muy relacionado con la defensa de la lengua, la historia y el patrimonio de Portugal"

Una de las particularidades de su nuevo disco es que con él reivindica el mirandés, la segunda lengua oficial de Portugal, una lengua que creo que es desconocida para muchos, incluso en su propio país.

Sí, no se conoce mucho y no sé la razón, porque no es un dialecto, es la segunda lengua oficial de Portugal desde 1999. No entiendo cómo no se estudia ni se enseña a nadie. Solo hay entre 7.000 y 10.000 personas que hablan mirandés, en la zona de Miranda Do Douro, en el nordeste de Portugal, cerca de Asturias. Precisamente su origen es el asturleonés. Como el trabajo que intento hacer está muy relacionado con la defensa de la lengua, la historia y el patrimonio de Portugal pensé que este nuevo disco que he lanzado con motivo de mis 20 años de carrera sería una buena ocasión para contribuir a darlo a conocer traduciendo todas las letras del portugués al mirandés. Es una pequeña contribución para que la lengua mirandesa pueda llegar a más gente.

Cuando empezó a cantar tocó muchos géneros musicales. ¿Qué le llevó a decantarse por la música tradicional portuguesa y, en concreto, por el fado?

Fue un proceso muy natural, acabé entendiendo que esa forma de expresión iba conmigo. Fue después de grabar mi primer disco cuando fui consciente de la importancia que tenía para mí la identidad portuguesa. Cuando empecé mi carrera profesional fue haciendo animación en hoteles y casinos, así que tenía que cantar lo que me pedían, por eso empecé cantando otras cosas. Cuando cantas en un hotel lo haces para muchas nacionalidades. En castellano canté muchísimo, pero también en francés, inglés... Pero eso fue muy importante. Yo no sería la misma cantante si no hubiera pasado por el jazz, la bossa nova...Siempre me encantó Édith Piaf por su expresión tan sentida. Me gusta decir que Édith Piaf, si hubiera sido portuguesa, habría sido fadista. Como Rocío Jurado, otra cantante que me gustaba mucho interpretar. No sería la que soy ahora si no hubiera interpretado a todas estas cantantes internacionales.

"El fado goza de muy buena salud. Hay muchísima gente y muy buena cantando fado ahora en Portugal, tanto mujeres como hombres"

¿Qué representa para usted el fado?

El fado es una forma de estar en la vida, pero para mí es una casa en la que yo siempre me siento como una persona invitada. Me encanta cantarlo, pero no es mi principal forma de vida.

¿En el fado la letra tiene más peso que la música?

Sí, para todos los fadistas la palabra es el principio. Todo acontece de acuerdo con ella. Esa es la principal riqueza del fado. Es una forma de expresión única en el mundo entero. El mismo poema lo puedes cantar con músicas muy diferentes. En el fado hay mucha improvisación, dependiendo de cómo te sientes puedes cantar la misma letra con una melodía más triste o más alegre.

¿Goza este género de buena salud?

Sí, hay muchísima gente y muy buena cantando fado ahora en Portugal, tanto mujeres como hombres. Pienso que Mariza fue muy importante para que una nueva generación de fadistas naciera.