«Ni tono bronco, ni reproches» por hacer sola el Camino de Santiago. El Principado va a cerrar sin sanción el expediente abierto contra una trabajadora del 112 por la denuncia realizada por la diputada ibicenca de Podemos Gloria Santiago, que cuando realizaba el Camino de Santiago sufrió una agresión por parte de un acosador.

El hombre la siguió en su camino y se masturbó en su presencia, lo que la obligó a llamar a emergencias. Fue la propia afectada, vicepresidenta del Parlament balear y diputada de Unidas Podemos, la que contó lo sucedido y expresó su queja en las redes sociales, tras interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Navia.

La diputada, cuando hizo público el acoso sufrido, reprochó que la trabajadora del 112 de Asturias que la había atendido le hubiera afeado el que se le hubiera ocurrido hacer el Camino de Santiago sola, además de resultarle poco empática al contarle el problema sufrido.

Desde el principio los trabajadores del 112 salieron en defensa de la trabajadora, aunque se inició expediente para determinar lo que había sucedido. Ayer, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, confirmó que el día 20 se decidió resolver el expediente abierto sin ninguna sanción.

«Desde los servicios técnicos me comunican que no se abrirá sanción porque en el audio se puede comprobar que no hay ningún tipo de tono bronco, ni recriminación, por el hecho de que la diputada estuviera haciendo el Camino de Santiago sola. Se le hicieron preguntas protocolarias que se hacen, ya sea un hombre o una mujer, sea el Camino de Santiago o una montaña; siempre se pregunta si está la persona sola o acompañada. No sale tono bronco en ningún momento de la audición, que no se puede hacer pública pero que está guardada a buen recaudo por si se necesitara por alguna de las partes», indicó Camblor.

Desde la consejería se pedía que «se ponga el punto de foco en el reproche social que merece la persona que cometió el acoso sufrido por la diputada», y se trasladó que «le damos todo nuestro apoyo por lo que tuvo que padecer».

Confianzan en el servicio

La consejera de Presidencia también tuvo palabras de elogio y de comprensión hacia el personal de 112 por el «gran trabajo» que desarrollan y la gran cantidad de atenciones que prestan, y más en períodos como el del verano, donde las emergencias se multiplican.

Dese el principio, cuando la queja de Santiago cogió vuelo con su reproche al 112, desde el entorno más cercano al Servicio de Emergencias asturiano se indicó a La Nueva España que había confianza plena en que la atención dada a la mujer había sido la correcta y posiblemente fue su estado de nervios y de preocupación el que habría llevado a malinterpretar la pregunta de si caminaba sola.