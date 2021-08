Una mujer, atropellada al cruzar el primer cinturón de ronda de Ibiza

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada cuando cruzaba la E-10, el primer cinturón de ronda de Ibiza, a la altura de la comisaría de la Policía Nacional, sobre las 11 de la mañana. Al parecer, la herida atravesaba la calzada bajo la pasarela peatonal elevada, en una zona en la que no hay paso de cebra, en dirección al barrio de Can Misses, cuando ha sido arrollada por un taxi, que no ha tenido tiempo de reaccionar. La mujer ha sido atendida en el lugar por la dotación de una ambulancia del 061.