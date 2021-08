Todos los grupos políticos del Parlament balear, salvo Vox y Més per Menorca, suscribieron ayer un manifiesto por el que urgen a la Unión Europea a suspender las deportaciones a Afganistán y le piden corredores seguros humanitarios para los solicitantes de asilo.

Además, entre otros puntos, apoyan el ofrecimiento del Govern de acoger mujeres y niñas afganas como refugiadas y piden al Estado medidas de protección para los afganos en riesgo «por ser defensores de los derechos humanos».

El manifiesto también insta a la UE a «seguir de cerca la conducta de los talibanes» porque Afganistán «no se debe volver a convertir nunca más en un refugio seguro para los terroristas». En este sentido, anima a Europa a establecer líneas rojas y a aplicar sanciones y aislamiento diplomático en caso de transgresión.

Además, el texto acordado reconoce la labor humanitaria desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas y el personal de la Embajada.

Este gesto de apoyo se materializó en un acto institucional en el Salón de Pasos Perdidos del Parlament, presidido por el presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs.

Tras la Junta de Portavoces posterior al acto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, explicó por qué su grupo no ha suscrito el manifiesto. Aclaró que no se les había informado, y que de haberlo hecho hubieran estado en el acto. Además, consideró que el texto acordado era «un placebo» porque «pasa de puntillas por las causas» que han llevado a la situación de Afganistán, entre ellas, el papel de España y los resultados de su actuación.