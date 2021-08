Roban de madrugada una yegua de competición valorada en unos 15.000 euros en Mallorca

Unos desconocidos han robado de madrugada una yegua de competición valorada en más de 10.000 euros de una finca en la zona de Son Oliva, en Palma. Los intrusos rompieron una cadena de la cuadra para llevarse el animal. El equino de 10 años y llamado Breath of Blues, ha participado en más de un centenar de carreras de trote desde 2013, la mayoría en Francia pero también en el hipódromo de Son Pardo. «Hay otros dos caballos que no están cerrados con candado, pero no los han tocado. Sabían a lo que iban. Es posible que ya lo hayan sacado de Mallorca», explica Carlos Cruellas, el cuidador y actual conductor de la yegua. Hoy por la mañana el hombre presentó una denuncia ante la Guardia Civil y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han puesto en marcha una investigación.

Fue el propio Cruellas quien descubrió el robo a las nueve de la mañana, cuando acudió a la finca Son Ferragut para revisar el estado de los cuatro caballos que tiene allí. Según relata en la denuncia, cuando llegó a la cuadra vio que el animal no estaba allí y que la cadena con la que se cierra estaba partida. No había ni rastro de él en toda la finca.

El denunciante sitúa el robo durante la madrugada anterior. El martes, hacia las nueve y media de la noche, vio por última vez al animal cuando lo dejó perfectamente encerrado bajo candado en la cuadra para que pasada allí la noche. Para acceder a ese habitáculo hay que pasar por una puerta que no tenían ningún signo de forzamiento. La finca no tiene sistema de videovigilancia, lo que dificulta las pesquisas.

Cruellas apunta que el animal tendría un valor en el mercado de «entre 12.000 y 15.000 euros». El cuidador de la yegua sostiene que los autores del robo conocen el mundo del trote y la valía del animal, que está en «perfecto estado» y lista para ser entregada a un semental. «Sabían a lo que iban. Hay otros tres caballos en la finca y dos no estaban encerrados, pero escogieron a este», considera el perjudicado.

El hombre teme que los ladrones se lleven el animal de Mallorca para venderlo en la península o en algún país europeo. Tras presentar la denuncia ante la Guardia Civil, acudió a la Autoritat Portuària para tratar de averiguar si en algún ferri ha embarcado un caballo en las últimas horas y poner en alerta a las autoridades por si los delincuentes lo hacen en los próximos días.

Ocho victorias y 143.000 euros en premios

Breath of Blues, la yegua robada de madrugada en Palma, lleva ocho años participando en carreras de trote tanto en Francia como en Mallorca. A lo largo de su trayectoria ha conseguido ocho victorias y acumula 143.246 euros en premios, según refleja su ficha técnica en la página web de la Federació Balear de Trot.

La yegua, nacida y criada en Francia en 2011, comenzó a competir en julio de 2013. Durante un lustro participó en decenas de carreras en su país natal y en 2018 llegó a Mallorca. Desde entonces ha sido una habitual del hipódromo de Son Pardo, donde corrió por última vez el pasado día 13 de agosto en el Premi Starlight CN. En enero pasado logró la tercera posición en el Premi Ciutat de Palma. En su carrera figuran 123 carreras en las que ha logrado ocho victorias y 143.246 euros en premios.