Una conductora bebida se salta un stop y provoca un accidente en Ibiza

"[El alcohol y las drogas] son capaces de distraerte hasta el extremo de que no veas ese stop, pero no les puedes echar la culpa, pues es tan fácil como no llevarlos contigo cuando conduces", han escrito desde la Policía Local en las redes en una publicación en la que agregan algunas imágenes del siniestro.

La conductora responsable del accidente arrojó una tasa de 0,57 miligramos de alcohol, por lo que "va a tener que responder penalmente en los juzgados por la comisión de un delito contra la seguridad vial y por las lesiones, por suerte leves, causadas al ocupante del vehículo contrario y civilmente ante los daños generados", han asegurado desde la Policía Local.