Este verano ha estado, en parte, protagonizado por la aparición de medusas gigantes por toda España, sobre todo en el Mediterráneo. No es la primera vez que esto sucede en Baleares, y es que hasta dos personas se han encontrado estos animales marinos en la última semana en playas mallorquinas. En las Pitiusas se vivió una situación así a principios de mes ya que se encontró una de 40 centímetros en es Còdol Foradat.

El pasado domingo, una lectora navegaba en las aguas de es Trenc cuando se encontró una medusa gigante al rededor de las siete de la tarde. La joven pudo inmortalizar a la gran medusa flotando por aguas mallorquinas. (Estos son los mejores remedios si te pica una de estas).

La semana pasada apareció otra de estas enormes medusas en Cala Egos y fue grabada por Irene, que no dudó en inmortalizarla y subir un vídeo a las redes sociales donde se puede apreciar perfectamente.

No es la primera vez que se ven medusas de estas dimensiones, hace unas semanas, apareció una de 40 centímetros en Formentera en es Còdol Foradat. Se trataba de una Rhizostoma pulmo, muy habitual en el Mediterráneo. Llega a alcanzar los 60 centímetros de diámetro, aunque se ha hallado algún ejemplar con 100. No posee tentáculos, sino ocho fuertes brazos que se unen en la zona superior y que forman una estructura en su parte media en forma de coliflor y su picadura no suele causar graves complicaciones, más que un leve picor, a menos que se infecte.