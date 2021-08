La mosca negra y sus dolorosas picaduras llegan a Ibiza

En realidad, aunque se hable de picadura, esta mosca no pica. Se podría decir que muerde. Rasga la piel y, aunque no es peligrosa, causa bastantes molestias al humano (o cualquier otro animal) en el que pone su boca. En un primer momento, las víctimas no se enteran de lo que ha pasado. Sienten como un pequeño pinchazo, pero cuando miran para ver qué lo ha causado sólo ven una inofensiva mosca. No le dan ninguna importancia. La espantan con las manos y se despreocupan. Ella insiste, molestona, pero ¿quién se preocupa por una simple mosca? El problema llega horas después. Ya duchados después de un día playa empiezan a notar un molesto calor, una hinchazón, una rojez cada vez más intensa y, sobre todo, mucho picor. Es entonces cuando se acuerdan de aquella aparentemente inofensiva mosca que habían espantado con las manos.

Pequeña pero matona

La mosca negra es pequeña, mide entre tres y seis milímetros de largo, y su aspecto es peculiar. Indudablemente es una mosca, aunque tiene cierto parecido a una avispa. Aunque se le llama negra, a pleno sol tiende al gris y su cuerpo parece algo peludo.

Su proliferación, además de al calor, está causada por la falta de limpieza de zonas en las que hay agua. De hecho, coloca sus larvas en la vegetación que está en contacto con el agua. Las elevadas temperaturas que se están registrando este verano han propiciado una eclosión de esas larvas antes de tiempo. Además, la paulatina desaparición de sus depredadores (golondrinas, vencejos y murciélagos) también han colaborado a la proliferación de este insecto. A la hora de atacar a sus víctimas la mosca negra apenas roza su piel, apoya las patas muy ligeramente, inyecta un potente anestésico, más eficaz que el de los mosquitos, y un anticoagulante para que la sangre sea más fluida. Ése es su objetivo: chupar la sangre de sus víctimas.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), en cuya página web hay un apartado dedicado a la picadura de esta mosca, destacan que su mordedura causará una inflamación dolorosa pero que no presenta riesgo alguno de transmisión de enfermedades. El aspecto del puñetero mordisco es el de una gran inflamación con un punto rojo en el centro. Lo mejor, para aliviar las molestias es, tras limpiarla, aplicar hielo sobre ella y acudir a un servicio de urgencias en el caso de que se noten síntomas de reacción alérgica, como pueden ser hinchazón en los labios y dificultad al tragar.

Prohibido rascarse

Es importante, aunque resulte misión casi imposible, no rascarse ya que eso podría empeorar la zona, llegando a causar, incluso, una infección. Para calmar el picor se puede emplear, además del socorrido hielo, alguna crema emoliente. Sólo en los casos más graves, en los que la evolución de la mordedura de la mosca negra no sea buena el médico valorará la administración de antihistamínicos, antiinflamatorios o un tratamiento con corticoides. Las víctimas deben tomárselo con paciencia, ya que las molestias pueden llegar a prolongarse durante un mes. Sólo los casos más graves acaban en el hospital.

Este verano las zonas más afectadas por picaduras de mosca negra están siendo Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Los expertos lo achacan al calor, que, sin embargo, también puede tener un aspecto positivo. Según ha explicado a Efe el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), Jorge Galván, el ciclo de la vida de estos insectos puede reducirse a la mitad, precisamente, por las altas temperaturas. Él mismo recalca que los ataques de esta especie se han incrementado en los últimos veranos no sólo a humanos, sino también a los animales, por lo que no son sólo los servicios de urgencias los que están teniendo más trabajo por culpa de este insecto, sino que también están dando faena extra a los veterinarios.

Desde la asociación ofrecen algunos consejos para evitar ser un manjar irresistible para la mosca negra: vestirse con prendas largas y de colores claros, evitar transitar por zonas en las que haya acumulaciones de agua, usar repelentes de insectos voladores y, en casa, instalar mosquiteras.