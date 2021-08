Las Urgencias de Can Misses vuelven a superar los 200 pacientes atendidos en un día

Los días de este mes en los que, hasta el momento, se ha batido esa barrera de los dos centenares diarios de atenciones urgentes en el hospital fueron los días 2 (206 casos), día 3 (233), día 7 (204), día 13 (203), día 15 (207).

Esta situación también se produjo en el mes de julio, prácticamente en la misma medida que en agosto. De hecho, hasta el momento, el día del año actual en el que el servicio ha contabilizado una mayor actividad corresponde a julio y no a agosto, según los datos facilitados por Can Misses.

En seis días del mes de julio se superaron las 200 atenciones urgentes en el hospital, casi todos durante la última semana. Los días 24, 25, 28 y 29 se alcanzaron entre 206 y 209 pacientes vistos en el servicio. Las jornadas en las que más usuarios pasaron por las urgencias de Can Misses fueron el 13, con 246 y el 26, cuando esta cifra fue de 233. En el lado contrario, es decir, los días en los que el servicio estuvo más tranquilo fueron el 1 y el 2 de ese mes, cuando los profesionales atendieron a 166 y 154 pacientes, respectivamente, según detallaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En ambos casos, curiosamente, la cifra fue mayor que la registrada el 17 de agosto, la jornada del mes de vacaciones por antonomasia en la que menos usuarios han reclamado curas o tratamientos en Urgencias: 152.

Los pacientes atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses ha aumentado este año respecto al año pasado, un 16,62% al pasar de las 23.183 registradas el año pasado a las 27.036 de este año. Sin embargo, la cifra está aún por debajo de la registrada en 2019, es decir, antes de la pandemia del coronavirus. En los siete primeros meses de hace años el servicio vio a 33.900 usuarios, un 25,38% más, según los datos facilitados por el hospital público de Ibiza.

Cuando el virus no había llegado a las Pitiusas

El aumento registrado este año respecto a 2020, sin embargo, no se ha producido por igual. De hecho, en enero y febrero los profesionales de las Urgencias de Can Misses atendieron este año a muchos menos pacientes que en 2020. Esto se debe a que las Pitiusas inauguraron 2021 en plena tercera ola de la pandemia, mientras que el año pasado aún no había llegado el virus a las islas. Así, en enero pasaron por el servicio 3.134 usuarios, un 28,64% menos que en enero del año pasado y la caída fue aún mayor, de un 40,97%, en febrero, mes en el que se alcanzó el pico más elevado de contagios, hospitalizados y fallecimientos por covid en las Pitiusas. En ese mes, apenas se atendió a 2.617 personas.

A partir de marzo es cuando las cifras de actividad de 2021 empiezan a superar a las de 2020, algo lógico, ya que en ese mes el covid llegó con fuerza y se decretó el confinamiento estricto de la población de todo el país. Este mes de marzo los sanitarios vieron a 3.345 pacientes, un 23,11% más que en el mismo mes del año pasado, aunque el incremento más acusado se da en abril, mes en el que el servicio duplicó los casos vistos: de los 1.667 de 2020 a los 3.395 de 2021.

A partir de ahí, el incremento en la actividad del servicio de Urgencias se mantiene más o menos estable: entre el 41,5% registrado el mes de junio (de 3.235 pacientes el año pasado a 4.578 éste) y la subida del 53,43% de mayo (de 2661 a 4.083).