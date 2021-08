Teresa Albero, soprano: «‘La voix humaine’ es una ópera desgarradora»

La soprano Teresa Albero interpreta ‘La voix humaine’, de Francis Poulenc, junto a Francisco Cholbi al piano y bajo la dirección de escena de Lucas Carbonell, hoy a las 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles. Es la segunda vez que la artista actúa en la isla y en esta ocasión representa, a través de un tono desgarrador, a una mujer destrozada tras el abandono de su amante.

«He estado cinco años respirando por ti y ahora no tengo nada». Es tan solo una de las frases desgarradoras que la soprano Teresa Albero pronunciará esta noche en la ópera ‘La voix humaine’, de Francis Poulenc. La cantante, acompañada de Francisco Cholbi al piano, bajo la dirección de Lucas Carbonell, interpretará el monólogo teatral de Jean Cocteau, que ha inspirado a directores como Pedro Almodóvar, en el Centro Cultural de Sant Carles a las 21 horas.

«La complejidad vocal, técnica y musical de esta ópera es uno de los motivos por los que no se ha representado con más frecuencia anteriormente», cuenta Teresa Albero. La soprano se mete en la piel de una mujer desesperada que no soporta que su amante, que lleva una doble vida, la haya dejado, por lo que intenta suicidarse en varias ocasiones, hasta que lo consigue. El teléfono, bajo el que permanece colgada la actriz en toda la obra, constituye el símbolo de esa agonía. «Es el objeto bajo el que se basa todo el argumento, la mujer espera esa llamada que no llega mientras toma pastillas y bebe alcohol desesperadamente», detalla la artista. «A través de esta representación, puedo explotar al máximo la voz y la parte actoral, desgarradora en algunos momentos. Llevo la voz a unos límites que en otras obras no pasa», cuenta.

En cuanto a las dificultades a la hora de representar este papel, la actriz indica que lo más complicado es «permanecer cincuenta minutos sin salir del escenario con una serie de registros extremos». «Es una ópera que te reta como artista, es muy visceral y es complicado reflejar ese contraste entre querer seducir en ocasiones al amante y, en otras, cantar desesperada».

‘La voix humaine’ es una de las pocas óperas escritas para piano. «El piano es un personaje más, es el amante. Se establece una conversación entre mi voz y el instrumento», asegura Albero. Además, «esto genera una sensación de intimidad que acaba desembocando en un enfoque claustrofóbico», señala la artista.

Las circunstancias que vive el personaje que se representa hacen que pueda considerarse de actualidad, a pesar de que la obra se escribió el siglo pasado. «La mujer atraviesa una ruptura, algo que todos hemos vivido, y a lo largo de la obra se ven esas fases. Primero se hace la fuerte y tiene una autoestima alta, pero después se derrumba y se muestra rota», cuenta. Además, la obra nace desde un estado anímico muy bajo, a través del cual la actriz intenta que el público comprenda por qué llega al suicidio.

Trucos para conservar la voz

Conservar el timbre de voz oscuro y lleno característico de las sopranos es sencillo para la artista, que se define como una «loca de la técnica». «No hago nada más allá de lo normal para cuidar la voz, tan solo llevo una vida sana, no bebo mucho alcohol, hago deporte e intento dormir bien. Pero me encanta la técnica», cuenta.

Según explica, esta obra íntima y desgarradora, siempre supone «un choque» para todos los asistentes. «Al acabar, cuesta romper la atmósfera que se ha creado. Normalmente, todo el público se queda en silencio porque nadie espera ver una obra que cuente la realidad de esa manera. Es muy interesante entrar en el alma de cada uno», detalla la artista, quien espera que «ningún asistente se marche indiferente».

Valencia, Xàbia, Alicante y Alcoi son las ciudades en las que ya se ha representado la obra de Poulenc. Ahora, Albero está «muy contenta» de poder cantar en Ibiza. «Es la segunda vez que actúo en la isla. Hace unos años canté en un recital de piano y voz y por eso contactaron con nosotros», indica.

Las entradas se pueden adquirir a partir de las 20 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.