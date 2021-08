Olivia Molina: «La música clásica forma parte de mi bagaje y es una parte importante en mi vida»

Para la actriz Olivia Molina es «un honor» y «un regalo» participar esta noche en la sesión inaugural del Festival Internacional de Música de Ibiza junto a la compositora y pianista Sira Hernández y las imágenes artísticas de Pablo Álvarez. Lo cuenta a Diario de Ibiza en una conversación mantenida a través de WhatsApp.

¿Qué supone para usted inaugurar el Festival Internacional de Música de Ibiza junto a la pianista y compositora Sira Hernández y hacerlo recitando pasajes de la ‘Divina Comedia’ de Dante?

Ha sido un regalo inesperado que ha surgido y he aceptado encantada. Me hace mucha ilusión inaugurar este festival con una trayectoria larga y que es tan querido por las personas de la isla a la que amo y que es mi tierra de infancia. Siempre que puedo y que me piden participar en actividades culturales que tienen que ver con Ibiza, me hace mucha ilusión. Me siento parte de la isla y me gusta devolverle un poquito de lo que ella me da. Para mí es un lujo estar en un escenario con personas creativas e inspiradoras como Sira y Pablo. Sira es una pianista y compositora que admiro muchísimo y también la admiro como mujer guerrera y luchadora que es. Me encantan las imágenes inspiradoras y sensibles de Pablo, así que estar con ellos es un regalo. Por supuesto, ser vehículo momentáneo de estas palabras atemporales de Dante Alighieri para mí también es un honor. Me han pedido leerlas en el escenario. Son unos versos complejísimos de una profundidad y belleza exquisitas y yo estoy, desde mi humilde lugar, entregada a leerlos con amor y con mi mayor sensibilidad.

¿Había participado antes en una propuesta parecida a la de este viernes (por hoy), en la que se mezclan música, poesía y fotografía?

La verdad es que siempre me ha parecido una idea preciosa mezclar diferentes herramientas artísticas y de expresión. Hace años ya participé en un evento en el que yo hacía un monólogo y una artista detrás pintaba, pero nunca había tenido la suerte de estar al lado de una pianista y de un fotógrafo y de yo ponerle voz a unos versos de tal categoría. Así que lo vivo como la primera vez que es.

¿Conocía antes de que le propusieran participar la obra de Sira Hernández?

Conocía a Sira como pianista. Había escuchado en plataformas digitales música interpretada por ella. Pero no la conocía como compositora. A raíz de saber que iba a trabajar con ella escuché el disco que ha sacado, ‘Iniciación a la sombra’, que es delicioso, muy hondo y me encanta, y estoy deseando escuchar de primera mano su música sobre el escenario.

¿Han hecho ya algún ensayo?

Sinceramente no hemos tenido la ocasión de ensayar. Nos veremos un rato antes del concierto para poder llegar a acuerdos de cómo serán las intervenciones de cada uno. Nos vamos a tirar a la piscina sin red, vamos a estar con los oídos bien abiertos y el corazón en la mano.

¿Ha acudido alguna vez como público al Festival y Concurso Internacional de Música de Ibiza?

Conocía de oídas el festival, pero nunca he tenido la ocasión de estar ni como público ni participando como voy a hacer este viernes (por hoy). Ésta es la primera vez que tengo contacto directo con él. Sí que he escuchado a lo largo de los años de su existencia y de sus actividades en verano. Me encanta el hecho de que promueva la cultura y la música, que al final es el lenguaje del alma, del mundo interior. Me parece un festival necesario y muy bonito.

¿Qué valor tiene en su vida la música clásica y, en concreto, el piano?

La música clásica forma parte de mi bagaje y es una parte importantísima en mi vida. Estudié piano muchos años de mi infancia. Lo dejé después y estudié violín. Los instrumentos siempre han formado parte de mi vida y la música. En concreto, la música clásica tiene un espacio único, importante e inspirador. Es una música que me conecta conmigo misma y con el momento presente y, de hecho, en mi casa suena muchísimo y mis hijos están familiarizados con ella, así que es una delicia poder seguir nutriéndome de ella y tener contacto al menos de esta manera a través del festival.

«La pandemia nos paró en seco a muchos actores y, en concreto, a los que hacemos teatro»

¿Cómo afectó la pandemia a su trabajo como intérprete?

Como los actores no podemos teletrabajar, la pandemia nos paró en seco a muchos y, en concreto, a los que hacemos teatro. Fuimos los primeros en parar y los últimos en volver así que fue un susto bastante grande, pero por suerte había una función a la que volver cuando se puso todo en pie de nuevo.

¿En qué proyectos anda metida en estos momentos?

Poco a poco nos hemos ido reconstruyendo y ahora acabo de terminar ‘Perfectos desconocidos’, que es la función con la que llevo tres años girando por España. Estoy deseando volver a trabajar cuando empiece el año escolar en septiembre. Así que estoy feliz de poder seguir en el camino y poder seguir viviendo de lo mío, que ya es bastante complicado en estos momentos. Me siento agradecida a pesar de las dificultades que se han puesto sobre la mesa con esta pandemia y estoy integrando todo el aprendizaje hecho durante este tiempo de parón.