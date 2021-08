Todos los municipios de Ibiza están por debajo de los mil contagios

Todos los municipios de las Pitiusas están ya por debajo de los mil casos por cien mil habitantes a dos semanas, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud. Esta situación no se daba desde hace exactamente un mes. Hace sólo una semana eran tres los términos que aún superaban una incidencia a catorce días de mil contagios: Vila (1.594), Sant Josep (1.150) y Sant Antoni (1.076). El miércoles, sin embargo, ya era únicamente la capital la que se encontraba en esa situación.

Ahora mismo este municipio, que es el que tiene los indicadores más elevados de las islas, contabiliza 979,9 casos a dos semanas y 379,4 a una. Las tasas de Sant Joan, el menos afectado por el virus de Ibiza (y el número 20 de Balears) se sitúan en 456,2 contagios por cien mil habitantes a catorce días y 167,3 a siete. La isla de Ibiza sigue siendo la que tiene las tasas más altas de la Comunitat, aunque cada vez con menos diferencia respecto a las demás islas.

190 altas y 53 positivos

El número de positivos de coronavirus detectados por el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses y los laboratorios privados en Ibiza y Formentera vuelve a superar el medio centenar, según Salud. En las últimas 24 horas se confirmaron 53 casos, 50 en Ibiza y tres en Formentera. Eso sí, las altas dadas por los médicos, más de 190, casi cuatriplicaron los nuevos contagios, lo que supone que los casos activos ahora mismo en las Pitiusas se sitúen por debajo de los 2.200 por primera vez desde el 24 de julio.

Los 2.175 casos contabilizados son un 5,9% menos que el miércoles. Además, en las últimas 24 horas no se tuvo que lamentar ningún fallecimiento por coronavirus, una situación que no se daba desde hace una semana.

El número de hospitalizados por coronavirus se redujo ligeramente y se situó en 76, dos menos que ayer. Los enfermos críticos, en cambio, se mantuvieron exactamente igual: en doce. El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 65 ingresados por coronavirus, cuatro de ellos procedentes de Formentera: 56 en los diferentes dispositivos covid de hospitalización (34 en la planta F de Medicina Interna, nueve en la planta G, tres pacientes en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria y diez en Ca na Majora) y otros nueve en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que en estos momentos no tiene a ningún enfermo no afectado por coronavirus.

A ellos hay que sumar los tres pacientes de las Pitiusas que se encuentran en unidades de críticos de hospitales de Mallorca: dos en el de Son Espases y uno en el de Manacor. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario, por su parte, cuenta con ocho ingresados por coronavirus, cinco en planta y tres en su propia UCI.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los sanitarios de Atención Primaria permanecen casi 3.000 personas, un total de 2.099: 2.022 en Ibiza y otras 77 en Formentera.

En la última jornada se ha reducido de 24 a 21 el número de sanitarios que se encuentran en vigilancia por coronavirus aunque se mantienen en quince los que tienen confirmado un positivo.