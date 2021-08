El violinista Linus Roth retoma el festival internacional Ibiza Concerts

Tras dos años de parón debido a la pandemia, el festival internacional de música Ibiza Concerts regresa a la isla en formato reducido. Como anunció ayer a través de un comunicado el Ayuntamiento de Ibiza, la tercera edición se llevará a cabo en un único día, el 27 de agosto, y contará con un solo protagonista, Linus Roth, que es el director artístico de este proyecto musical.

El prestigioso violinista alemán, que ha organizado esta cita en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, ofrecerá el día 27 dos funciones, una a las 19.30 horas y otra a las 21 horas, en la iglesia de Santo Domingo, en Dalt Vila.

El programa de esta tercera edición de Ibiza Concerts incluirá piezas de Johann Sebastian Bach, ‘Partita No. 3’ y ‘Ciaccona’; de Niccolò Paganini, ‘Nel cor piu non mi sento’, y de Eugène Ysaÿe, ‘Solo sonata No. 3: Ballade’.

Las entradas son gratuitas con reserva previa y ya están disponibles en la web eivissa.es.

El aforo estará limitado y el acceso al evento controlado. Habrá dos personas que se encargarán de supervisar que se cumplen las medidas establecidas para evitar contagios de coronavirus. A su llegada al concierto en la iglesia de Santo Domingo, se tomará la temperatura a los asistentes, que deberán hacer uso también del gel hidroalcohólico. Una hora antes de cada concierto en Vara de Rey, junto al hotel Montesol, se pondrá a disposición del público un servicio de autobuses para subir a Dalt Vila.

La tercera edición de Ibiza Concerts, programada para agosto de 2020, se tuvo que posponer por las medidas tomadas en ese momento para frenar la pandemia. Estaba previsto para entonces que junto a Roth actuaran Schumann Quartet y el pianista Julien Quentin. La intención es que estos músicos participen en la edición 2022 de Ibiza Concerts, según anuncia Linu Roth en la web del festival.