Semana de estrenos para el cineasta de Ibiza David Marqués

David Marqués está impaciente por conocer la respuesta del público ante sus dos nuevos criaturas cinematográficas, ‘Descarrilados’, de la que es el guionista, y ‘El club del paro’, de la que es el director, además de autor del guion. La primera se estrena en cines mañana, la segunda se presentará por primera vez esta noche, a las 22.30 horas, en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo.

El pasado martes se hizo el pase de prensa de ‘Descarrilados’, primer largometraje de Fer García-Ruiz, y Marqués ya ha tenido la oportunidad de leer las primeras opiniones de periodistas y críticos. «Las hay de todo tipo, buenas y malas, como ocurre siempre y más siendo comedia y española», señala el cineasta ibicenco, al que le hizo particular gracia que se definiera ‘Descarrilados’ como «una mezcla entre ‘La vuelta al mundo en ochenta días’ y ‘Resacón en La Vegas’». En cualquier caso, el guionista deja claro que nunca le ha importado demasiado la opinión de los críticos. «También cuando se estrenó ‘Campeones’ hubo críticas malas, es algo que suele pasar, pero lo importante es que el público disfrute la película y que haga una buena taquilla», afirma.

Marqués, como ha hecho con sus trabajos cinematográficos anteriores, tiene pensando ir mañana a una de las salas donde se estrena ‘Descarrilados’ para poder comprobar en vivo y en directo cual es la reacción de los espectadores antes las disparatadas aventuras protagonizadas por Julián López, Ernesto Sevilla, Arturo Valls, Dafne Fernández y Ana Millán. Quizás, apunta, se pase por los Cines Callao. «Es un gustazo que tras unos meses de parón debido a la pandemia esta popular sala reabra sus puertas con este largometraje», afirma. ‘Descarrilados’ también se estrenará este viernes en los Multicines Ibiza, según adelanta el cineasta de Sant Antoni.

David Marqués recuerda que el guion de este largometraje fue un encargo de Miguel Menéndez de Zubillaga, de Mono Films, productora del largometraje junto a Sony Pictures International Productions y Amazon Prime Video. La premisa que le dieron era hacer una comedia «sobre unos tíos de 40 años que deciden hacer el Interrail». De hecho ‘Interrail’ era el título inicial de la película, pero tuvieron que cambiarlo, explica, porque no se llegó a un acuerdo con los responsables de esta iniciativa, que permite con un billete único viajar en tren por toda Europa.

El cineasta asegura que quiere «por igual» a sus dos nuevas criaturas, ‘Descarrilados’, de la que es «padre» y ‘El club del paro’, de la que es «padre y madre». Quizás, reconoce, se siente un poco más vinculada a esta última puesto que es su director y guionista. «Es más parecida a mis primeras películas, como ‘Aislados’ o ‘Desechos’, pero con más medios», dice sobre la comedia que protagonizan Carlos Areces, Fernando Tejero, Adrià Collado y Eric Francés junto a secundarios como Antonio Resines, Carmen Ruiz y Héctor Montoliu.

«'El club del paro' es más parecida a mis primeras películas, como ‘Aislados’ o ‘Desechos’, pero con más medios»

En principio, esta historia sobre cuatro amigos desempleados que se reúnen en un bar a tomar cañas y arreglar el mundo iba a ser una serie, pero finalmente Marqués, que se negó a abandonar el proyecto, optó por convertirla en largometraje de la mano de Sunrise Pictures y de Vértice 360. El cineasta ibicenco destaca la actualidad que tiene la trama, que nació durante la crisis financiera que estalló en 2008 en una conversación de bar de Marqués con tres periodistas ibicencos, David Ventura, Josep Àngel Costa y Raül Medrano.

Marqués hoy estará en tierras zaragozanas para acudir a la premier de ‘El club del paro’ en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. «Será la primera vez que la vea el público, me apetece mucho. El de Tarazona es un festival que me gusta muchísimo y en el que he estado en tres ocasiones, la última gané con ‘Dioses y perros’», comenta. El estreno en salas será el 17 de septiembre.

El cineasta ibicenco no para desde que ‘Campeones’ se convirtió en un éxito de taquilla. En noviembre, adelanta, se estrenará ‘Cuidado con lo que deseas’, nueva película de Fernando Colomo, basada en un cuento de Marqués.