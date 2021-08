Vicent Marí: «Quien trabaje en una residencia y no se quiera vacunar, que busque otro trabajo»

«Si un trabajador de una residencia, de un centro sociosanitario y que esté en contacto con personas vulnerables no se quiere vacunar contra el covid, que busque otro trabajo». Así de contundente se mostró ayer el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. «No se puede poner en riesgo la salud de los usuarios, que son personas mayores, muchos de ellos con patologías y que necesitan muchos cuidados porque quienes les atienden no se han querido vacunar», continúa. «La libertad individual no pasa por poner en riesgo la vida de los demás», insiste, por eso considera que los empleados que no tengan la pauta completa deben buscarse otro trabajo «o pedir una excedencia», pero en ningún momento estar con personas vulnerables.

El presidente solicita a estos más de cien trabajadores de los centros sociosanitarios de la isla que aún no se han vacunado «un ejercicio de responsabilidad». En Ibiza, más de 140 de los 933 profesionales de las residencias no han recibido ni la primera dosis.

Marí confiesa que sería partidario de obligar por ley a estos profesionales a estar vacunados, sin embargo, recuerda que «esto no depende de las Comunidades Autónomas, sino del gobierno central» que, según afirma el presidente insular, «debería cambiar una normativa estatal». «Estamos en una pandemia y las leyes deberían adaptarse a la situación que estamos viviendo», señala Marí, que considera que mientras no sea posible obligar a vacunarse a los trabajadores que están en contacto con los más vulnerables, se deben adoptar medidas que garanticen, en lo posible, que no están contagiados, como controles regulares varias veces a la semana, que es lo que se está haciendo ahora en las islas. «Son medidas para incentivar que se vacunen, pero no parece que estén funcionando», reflexiona el presidente del Consell de Ibiza, que entiende las quejas de las familias por tener las visitas tan restringidas, aunque estén inmunizados, mientras los trabajadores acceden todos los días sin estarlo.