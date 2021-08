No vacunados en las residencias de Ibiza

«No puede ser que la familia tenga restricciones para visitar a alguien en una residencia, pero que luego se permita que estén en contacto con ellos trabajadores que no se han vacunado contra el coronavirus», afirma Vicent Tur, presidente de la asociación Sa Colometa, de familiares de personas con discapacidad. «Es mi opinión personal, no la de la asociación, pero esto no puede ser», continúa Tur, que ha vivido esta rocambolesca situación con su abuela. «Estuvimos más de un mes que sólo la veíamos por videollamada mientras todos los días entraban en la residencia a estar con ella trabajadores que no estaban vacunados», relata. «Esto no puede ser», reitera el presidente de Sa Colometa.

El 17 de enero recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid los primeros internos y profesionales de residencias de Ibiza. Siente meses después aún son más de 140 de los 933 trabajadores de estos centros que no se han vacunado. Todos ellos deben someterse, desde hace unas semanas a tres pruebas de coronavirus semanales, al menos dos de ellas PCR. Una medida adoptada por el Govern para presionar a estos profesionales a vacunarse. Hace una semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó en el Consejo Interterritorial que las comunidades podrían cambiar de puesto de trabajo a los profesionales de centros sociosanitarios que rechazaran la vacuna. Una medida, sin embargo, muy poco factible en los centros de Ibiza, como reconoció hace unos días la directora asistencial del Ib-Salut, Eugènia Carandell.

«Creo que todos los que trabajen con personas vulnerables, sean mayores o niños, deberían estar vacunados», opina Susi Fresneda, presidenta de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef). Todos los trabajadores de la entidad, de hecho, han recibido ya la pauta completa. «Excepto una persona que está de baja», matiza Fresneda, que considera que quienes se nieguen a vacunarse no deben estar en contacto con personas para las que sea especialmente peligroso contagiarse.

En la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef) respetan la libertad personal para vacunarse o no hacerlo, pero recuerdan que ellos también tienen la libertad de no contratar a quien no quiera hacerlo. Así lo explica la presidenta de la entidad, Rosa Sánchez, que precisamente en estos momentos está seleccionando personas para trabajar en Afaef y ésta es una de las preguntas que les hacen. «Ahora mismo nuestro personal está todo vacunado, todos lo han querido. Entiendo que si trabajas con personas vulnerables tienes que vacunarte, no puedes correr el riesgo de contagiarles», señala Sánchez, que recuerda el mayor riesgo de acabar en una UCI e, incluso, de morir que tienen los mayores con patologías. «Hay que protegerles en todo lo posible. Respeto a quien no quiera vacunarse, pero sin estarlo no debes trabajar con estas personas», reitera.