Una negligencia durante una acampada en Ibiza, causa del incendio forestal de es Canar

Una dotación de bomberos del parque insular salió en dirección es Canar, en el término municipal de Santa Eulària, alrededor de la medianoche del pasado lunes tras el aviso de Emergencias 122 por un posible incendio forestal en la zona. Una negligencia relacionada con una acampada habría sido la causa del incendio, según confirmaron desde la conselleria de Medio Ambiente del Govern. Al llegar al lugar, bomberos y agentes del Ibanat confirmaron la presencia de fuego en la zona especificada y trabajaron conjuntamente para extinguir las llamas, que afectaron a un área del bosque, en los alrededores de la finca de Can Soldat.

Alto riesgo de incendio

El área calcinada asciende a 750 metros cuadrados de «bosque de pinar, sabina y monte bajo», según informó a Diario de Ibiza el cabo encargado de la intervención del parque insular de bomberos. A las 4.10 de la madrugada se daban por extinguidas las llamas, según comunicó el Ibanat en su cuenta oficial de Twitter.

Desde la conselleria de Medio Ambiente recordaron que «desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre estamos en temporada de alto riesgo de incendio forestal, por lo que está prohibido hacer fuego en el bosque o a menos de cincuenta metros de él». Según remarcaron, «es importante no encender hogueras, no usar herramientas o materiales que puedan provocar chispas, recoger los residuos y llevarse preferiblemente comida fría, que no haya que calentar, así como no tirar colillas ni cerillas, aunque pueda parecer que están apagadas, y no usar pirotecnia ni en el bosque ni cerca».