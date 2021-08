El chárter náutico crece por la demanda de grupos de jóvenes y recupera la actividad de 2019

El año pasado, las empresas de alquiler llegaron a tener el 90% de las embarcaciones en activo y contaron con dos meses de actividad notable, pero con el abrupto final de la temporada por el covid, sin llegar a septiembre, «la facturación cayó un 70%», precisa. Este verano está en marcha la totalidad de la flota, unos 700 barcos entre Ibiza y Formentera, con tanta demanda que «en agosto se está haciendo difícil conseguir uno». De hecho, Díaz apunta la oferta sería incluso mayor si hubiera amarres disponibles.

El mercado español nos está sacando las castañas del fuego y supera el 60%

«Si se juntan cuatro o seis amigos, pueden alquilar un barco excelente poniendo 200 euros cada uno y esto es lo que están aprovechando los jóvenes, ya que no hay discotecas ni ocio nocturno», subraya el representante del sector. De igual manera, el auge de esta clientela ha modificado el ritmo de contrataciones, que hasta ahora, mayoritariamente, «venían de familias a través de internet con antelación, mientras que ahora se hacen a última hora y hasta medianoche», indica.

Otro cambio significativo respecto a 2019 es que el mercado español, «que es el que está sacando las castañas del fuego», ahora supera el 60%, cuando la clientela extranjera suponía entre el 65 y el 75% anteriormente.

Aumento de matriculaciones

La recuperación del sector se extiende a la venta de embarcaciones que, en el conjunto de Balears, se han incrementado en un 22% respecto al año pasado. Así, a lo largo de 2021 se han registrado 902 nuevas matriculaciones, frente a las 736 del año pasado.

No obstante, Díaz lamenta que este aumento se centra en Mallorca porque en las Pitiusas se hace imposible por la falta de amarres. En este sentido, incide en que su sector no reclama «nuevos puertos deportivos, sino en aprovechar los puntos de atraque que hay». «Vemos cómo la zona de megayates del puerto está sin barcos, cuando hay tantísimos ibicencos que no pueden acceder al mar por el precio de los atraques», lamenta.