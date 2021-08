Tres muertes por covid en Ibiza y un enfermo crítico derivado a Manacor en un fin de semana

La cuarta ola ya se ha cobrado en las Pitiusas un total de 16 víctimas en las Pitiusas. Las tres últimas, este fin de semana, según notificó ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Todos los fallecidos habían cumplido ya los 80 años y tenían patologías previas. Dos de ellos se encontraban en el Hospital Can Misses en el momento de su fallecimiento: una mujer de 80 años que estaba ingresada en la unidad F de Medicina Interna, la planta covid y un hombre de esa misma edad que permanecía en la unidad de media estancia Ca na Majora desde que lo trasladaron, afectado por el covid, desde su propio domicilio. El tercer fallecido de este fin de semana es un hombre de 96 años que estaba hospitalizado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y que era usuario de Sa Residència. «Presentaba pluripatologías previas a su ingreso», matizaron desde la conselleria de Salud.

Además, durante el fin de semana fue necesario trasladar a un enfermo crítico de coronavirus al Hospital de Manacor, en Mallorca, ante la saturación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses, en la que ayer a mediodía no había ningún enfermo no covid. La semana pasada, desde Salud ya adelantaron la posibilidad de tener que derivar pacientes de las Pitiusas a hospitales de las otras islas e, incluso, a Barcelona. Con este traslado ya son cuatro los enfermos críticos de covid de las Pitiusas que han tenido que derivarse fuera de la isla.

El número de pacientes de coronavirus ingresados en unidades de críticos son en estos momentos 16: el ingresado en Manacor, dos derivados hace dos semanas a Son Espases, ocho en el Hospital Can Misses y otros cinco en la Policlínica. A éstos hay que sumar los 67 que se encuentran en planta: 64 en los diferentes dispositivos covid del Hospital Can Misses, uno en Son Espases y tres en la Policlínica. Así, el total de pacientes covid ingresados es de 84.

Desde el área sanitaria detallaron que la ocupación de camas covid de Can Misses se sitúa en un 65,4% «cuando el martes pasado era del 87%». Hay que destacar, sin embargo, que desde entonces se han contabilizado cuatro fallecimientos.

Como dato positivo, los nuevos contagios en coronavirus detectados en la última jornada: 19 en Ibiza y ninguno en Formentera. Se trata de la cifra más baja de positivos en un festivo desde hace cinco semanas, el 5 de julio, cuando se detectaron cinco. En el caso de Formentera, ayer fue el primer día en que Salud no confirmó positivos en esta isla desde el 18 de julio. Entre los nuevos contagios, los fallecimientos y las alrededor de 60 altas dadas por los médicos los casos activos en las Pitiusas se sitúan e 2.444. Bajan de los 2.500 por primera vez desde el 26 de julio.

La gran mayoría de los afectados, un 97%, se encuentran en estado leve o asintomático en sus propios domicilios, con control y seguimiento por parte de los sanitarios de Atención Primaria: 2.256 en Ibiza y 104 en Formentera. Durante el fin de semana se redujeron los sanitarios que están en vigilancia (de 26 el viernes a 23 ayer) así como los que tienen un positivo confirmado, que pasaron de 20 a 17.