Precios de auténtica usura y prácticas abusivas en los coches de alquiler en Ibiza

El precio de un coche de gama media es de 80 euros al día, pero en temporada alta se ha llegado a cobrar el doble

Un empresario de rent a car de la bahía de Portmany consultado por Diario de Ibiza critica duramente esta forma de trabajar de algunos de sus compañeros: «Esto de negarse a alquilar un coche por días, u obligar a que te lo alquilen tres días mínimo es algo que no debe hacerse». Respecto a los precios, señala que él mantiene los mismos que en 2019: 70 euros día los de gama baja (Fiat Panda), 80 euros la gama media (Opel Corsa), y 100 euros al día los de gama alta. «A los clientes hay que tratarlos bien. La mentalidad que tienen algunos de exprimir a los turistas y sacarles todo el dinero es política de tierra quemada. Lo que hay que hacer es cuidar a los visitantes y que quieran volver. Por desgracia, no todo el mundo hace lo mismo».

En la misma línea se sitúa Juan Cárdenas, presidente de las empresas de rent a car de Pimeef, que coincide en las mismas tarifas para los meses de verano, con un promedio de 80 euros al día el alquiler:«Subir los precios durante dos semanas y en días concretos para aprovecharse de la situación no me vale la pena. Es un problema, son más dolores de cabeza para los empleados, no compensa».