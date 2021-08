«¿Qué hago? ¿Meto a mi hijo en un aula que no cumple las condiciones?»

La respuesta es la que se temían, después de varios meses reclamando a la conselleria lo que consideran mejor para su hijo y llevándose las manos a la cabeza al ver la propuesta del Govern para el joven. «¿Que hago? Como madre, ¿qué hago? ¿Meto a mi hijo en un aula que sé que no cumple las condiciones necesarias para Juan Carlos? ¿En la que no tendrá los recursos que necesita?», clama la madre, que recuerda que el alumno es, física y madurativamente, como un niño de cinco años.

«El alumno cumple 19 años el mes de octubre de 2021 y, por tanto, la única opción de escolarización es la indicada en el apartado 1 del artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Es decir, en unidades o centros de educación especial. En este caso, hay plazas disponibles en el IES Sa Blanca Dona, no muy lejos del centro actual, el IES Sa Colomina. El alumno no queda fuera del sistema educativo sino bien al contrario, podrá permanecer hasta los 21 años con las condiciones más favorables para él», insiste la resolución de la conselleria.

Una decisión que los padres no entienden, ya que, recuerdan, su hijo, debido a su profunda discapacidad, no puede de ninguna forma ya no alcanzar los objetivos marcados en las aulas de transición a la vida adulta (TAVA) sino ni siquiera acercarse a ellos. «Aún estamos esperando a que alguien nos explique la resolución», comentan los padres, que destacan que hace apenas unas semanas las propias profesionales que atienden en aula TAVA en la que Educación pretendía escolarizar a Juan Carlos reconocían que ese espacio no es el indicado para él. «Mi hijo no puede aprender a doblar sábanas, recoger huevos o reconocer su cuerpo. Ojalá pudiera», repite la madre, que no comprende cómo en este momento se tiene en cuenta la edad de su hijo y no el grado de discapacidad.

La resolución reconoce en el apartado de las «consideraciones técnicas» que el alumno tiene una discapacidad del 87% «definitiva» y, además, «su motricidad general está muy afectada y su intencionalidad reducida». Señala que la orientadora que se encargó del dictamen «manifiesta que se debe mantener el apoyo de UVAT [Unidad Volante de Ayudas Técnicas a la Inclusión Educativa] y Eadivi [el equipo de atención al alumnado con discapacidad visual], y que debe recibir fisioterapia, teniendo una dependencia de la asistencia física del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) para todos los aspectos de la vida cotidiana y de diferentes ayudas técnicas imprescindibles para determinados cambios posturales».

Recursos adecuados

De hecho, que su hijo pudiera contar con estos recursos era el principal motivo por el que la familia pedía a la conselleria que le permitiera quedarse en el centro en el que ha pasado los últimos cursos, alegando que la normativa permite a chicos como Juan Carlos permanecer escolarizados hasta los 21 años y destacando que si vivieran en otro municipio, como Santa Eulària, donde aseguraban, no hay aula TAVA, se le permitiría seguir en el aula Ueeco.

«La inspectora les explicó la imposibilidad de permanecer en el aula Ueeco de Sa Colomina», relata la resolución que la familia recibió hace unas semanas, en la que también se detalla que si el joven con discapacidad no apareció en las listas de admitidos de ningún centro, como criticó la familia, se debe a que «el alumno que no cumple los requisitos no puede acabar el trámite y, por tanto, no puede aparecer en ninguna lista». «La solicitud se tendría que haber presentado en un centro en el que sí podía ser escolarizado, como por ejemplo el instituto Sa Blanca Dona, cosa que ya se le había comunicado en repetidas ocasiones». El documento recuerda las reticencias que mostró la familia hace unos años, en el momento de cambiar del colegio Can Raspalls al instituto Sa Colomina y considera «fuera de lugar» la petición de la familia de que la conselleria garantizara por escrito que Juan Carlos recibiría la atención y dispondría de los recursos adecuados a su situación en el aula TAVA de Sa Blanca Dona donde pretendían escolarizarlo. «Se presupone que los recursos y la atención son los adecuados para sus necesidades», insiste la conselleria, en contra de lo que han asegurado las responsables del aula.

La familia no contempla la posibilidad de pedir cita para Juan Carlos en el centro específico de Sant Josep, ya que no consideran que sea un recurso adecuado para él. «Si Educación no nos ofrece una solución real me quedaré yo con él. Cuando nació dejé de trabajar para dedicarme por entero a cuidarle. Llevaba catorce años en una zapatería, pero cuando tienes un hijo así no puedes seguir trabajando, tienes que estar disponible todo el día», señala.