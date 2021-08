«Seguimos como en 2019». La pandemia no ha supuesto un punto de inflexión en las condiciones laborales en las que trabajan las camareras de piso en Balears. Incluso se han deteriorado. «Llevamos un verano con sobrecarga de trabajo porque a estas alturas hay compañeras que siguen en ERTE y eso supone más tarea para el resto», afirmó ayer Sara del Mar, presidenta de Kellys Unión Balear.

Asimismo, el colectivo lamenta que a día de hoy todavía no exista un reconocimiento explícito por parte del Gobierno de sus enfermedades profesionales. «Ahora la decisión de reconocerlas o no depende de las mutuas y casi siempre las rechazan porque son entidades privadas», indicó esta portavoz. «Hasta que no estén legalizadas e incluidas en el BOE no habrá ningún avance», añadió Del Mar.

El filtro de las mutuas

Hace años que las kellys —las que limpian— reclaman que se incluyan como enfermedades profesionales las relacionadas con la espalda y las extremidades superiores, y que se les permita acceder a la jubilación anticipada.

En 2018 el Ministerio de Trabajo reconoció algunas de las dolencias específicas de estas trabajadoras como el síndrome del túnel carpiano o la bursistis, pero el filtro aplicado por las mutuas cuando les llega un caso ha acabado por restar efectividad a esta reivindicación histórica de las camareras de piso.

En todo caso, desde Kellys Unión Balear descartan crear una central de reservas que solo incluya hoteles que respetan las condiciones laborales de estas trabajadoras, una iniciativa que está desarrollando el sindicato de kellys de Cataluña.

«Apoyamos esa idea, pero en Balears no nos lo planteamos porque tenemos un buen convenio laboral gracias al que tenemos unas condiciones de trabajo dignas, pese a la sobrecarga de trabajo que sufrimos este verano. Además en Cataluña las kellys están constituidas en un sindicato y cuentan con la ayuda de un abogado. Aquí no tendríamos una estructura para poder llevar a cabo algo así», indicó Del Mar.

Bajo el lema ‘Yo reservo con las Kellys’, estas trabajadoras quieren crear una especia de ‘Booking’ de turismo justo para visibilizar a aquellos establecimientos que respeten sus condiciones laborales y, en consecuencia, dejar al margen a los hoteles que no las respeten.