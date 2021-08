Ibiza, sin coches de alquiler al estar las flotas reservadas casi al 100%

«No podemos decir que la flota se haya alquilado al 100%, pero casi», explica Juan Cárdenas, presidente de la asociación de Rent a Car de la Pimeef, quien calcula que este verano circulan en Ibiza entre 12.000 y 15.000 vehículos de alquiler, mientras que en el año 2019 había entre 20.000 y 22.000. «En mayo teníamos un flota del 40% menos que en 2019. Pero en los años anteriores a la crisis del covid trabajábamos con un excedente de vehículos del 25%, y este lo hacemos sin ese excedente», comenta.

Las grandes empresas han tenido problemas para adquirir nuevos vehículos y renovar las flotas

Alquilar con previsión

«A partir del jueves ya tengo todos los vehículos alquilados», comenta el propietario de un negocio local de alquiler de vehículos en la bahía de Portmany que prefiere no dar su nombre. «Para hoy y mañana me queda alguno que ha quedado libre por una anulación, pero es muy difícil encontrar coches si no se reserva anticipadamente», subraya.

Comenta que los negocios pequeños como el suyo, que no trabajan en el aeropuerto y que no forman parte de ninguna gran cadena, no han necesitado reducir la flota: «Yo tengo la misma que el año pasado y lo estamos alquilando todo». En su caso, no les han afectado los problemas para adquirir coches, y comenta que el 90% de los alquileres ya los tenía reservados de antemano.

Menos coches La flota de los ‘rent a car’ se ha reducido un 30% Según cálculos de la Pimeef, en 2019 circulaban en Eivissa unos 20.000 vehículos de alquiler y este año circulan 14.000.

Los clientes corroboran que, para garantizarse la movilidad por la isla, lo mejor es ser previsor. Lo confirma Manel Carrere, un catalán que este año ha visitado Ibiza en dos ocasiones, primero en mayo y después durante la primera semana de agosto: «Para la visita de mayo alquilé el vehículo en el mes de enero, y me salió muy bien de precio: 30 euros los cinco días, más los 150 euros del seguro a todo riesgo». En la segunda visita, alquiló con ‘solo’ dos meses de antelación, y aunque no logró una ganga sí que consiguió un precio muy razonable: «La media era de 60 euros por día, con el seguro aparte. Finalmente, logramos uno por solo 223 euros los cinco días, eso sí, el coche era de la gama más baja y viejo».

Muy distinto es el caso que Xisca Duran, una turista mallorquina que visitó Ibiza en agosto con dos amigas y que se alojó en es Canar. No habían reservado vehículo confiando en que podrían hacerlo in situ, pero pronto comprobaron su error: «En la recepción del hotel nos dijeron que hasta dentro de tres días no nos podían encontrar nada. Luego buscamos por internet. Finalmente, hicimos una ronda por todas las oficinas de es Canar y encontramos un vehículo de gama baja a 100 euros el día».

Con los coches justos

No ha sido un recorte de flota voluntario, sino que los empresarios del sector han tenido que afrontar diversas problemáticas: las flotas se compran con meses de anticipación, pero la incertidumbre por la situación sanitaria ha obligado a dejar las adquisiciones para el último momento; este pasado invierno las fábricas de vehículos sufrieron un problema de abastecimiento de microchips, con lo que ha habido menos turismos en el mercado y más caros; y adquirir un número importante de coches exige un músculo económico que no todo el mundo se ha podido permitir.

«Además, había que ser conservadores con las nuevas adquisiciones. Nadie sabía cómo iría la temporada», admite Cárdenas. Finalmente, las cosas han ido mejor de lo esperado y el resultado es que las flotas han quedado muy justas, pero el representante de los rent a car de la Pimeef considera que éste será el modus operandi a partir de ahora: «No creo que tenga sentido contratar un excedente de vehículos para solo unas pocas semanas de pico de demanda».