La exestrella de cine porno Mia Khalifa cree que el presidente de Afganistán "está probablemente en Ibiza"

Dejó el sector del entretenimiento adulto y la libanesa ha tenido éxito también en otros segmentos del ocio. Actualmente, a sus 28 años, se dedica profesionalmente a sus redes sociales (tiene 25 millones de seguidores en Instagram) y es comentarista deportiva. La política tampoco le es ajena y hoy vuelve a ser noticia por unos vídeos que ha subido en su perfil de Instagram.

La crisis que se ha desatado en Afganistán es el controvertido tema que en esta ocasión ha querido tocar Mia Khalifa. En sus vídeos acusa a la CIA y a Estados Unido de haber provocado esta situación en el país asiático. También critica a su presidente, Ashraf Ghani, por haber huido de Afganistán y afirma que "probablemente esté en Ibiza", sin aportar prueba alguna.

Khalifa dice en el vídeo que la crisis es "un buen momento para recordar a todo el mundo que la CIA estadounidense es la que creó y financió a los talibanes en primer lugar", refiriéndose a la época en que Estados Unidos proporcionó armas a los muyahidines afganos en 1992 para luchar contra la Unión Soviética.

En otro vídeo, Khalifa arremete contra las tropas estadounidenses por retirarse del país con tan poco tiempo de antelación y opina que el pueblo de Afganistán se queda ahora con un "monstruo creado por Estados Unidos".

Respecto al presidente afgano cree que ningún país debería permitirle entrar en su territorio y ninguno tendría que concederle el estatus de refugiado. "¿Y a dónde ha ido? Cualquier país en el que entre debería prohibirle buscar refugio'', dijo.

A continuación, hizo un recorrido por la historia explicando que Afganistán fue una vez una nación próspera antes de los años 70 y calificó su periodo glorioso de ''progresista'' hasta que los talibanes tomaron el poder en 1996 haciendo retroceder al país y a su gente.

Khalifa describió un panorama aterrador sobre lo que pronto podría ser el futuro de Afganistán, "y las mujeres serían las más afectadas, ya que serán despojadas de los derechos humanos básicos bajo las manos de los talibanes".

"Los talibanes volverán a tomar el control, se volverá a la Sharia, las mujeres no podrán tener educación, no podrán salir de casa sin ser acompañadas por un hombre, no podrán negar o rechazar ninguna propuesta de matrimonio, perderán toda la autonomía que les queda ahora'', denuncia.