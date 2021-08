Ibiza y Formentera registran en dos días la mayor actividad de pateras del año

Es la cantidad más elevada de migrantes que han arribado a Ibiza y Formentera este año, pero el número es inferior al registrado por ejemplo en el puente festivo de diciembre de 2018, cuando se contabilizaron más de cincuenta migrantes a bordo de cinco pateras en apenas dos días.

Entonces, Diario de Ibiza recogía en una información firmada por José María Alonso: «La Guardia Civil, la Policía Nacional, los abogados del turno de oficio y otros organismos, como el servicio de atención a menores, se sienten desbordados ante la llegada de cinco pateras en dos días con más de 50 argelinos a bordo, de los que al menos 47 han sido detenidos».

La situación ahora dista mucho de parecerse a la de entonces, a tenor de lo que explican desde la Delegación del Gobierno. Y por dos factores, esencialmente. El primero está relacionado, cómo no, con el covid. La rapidez con la que se obtienen ahora los resultados de las pruebas permite agilizar todos los procesos. Por ejemplo, los primeros migrantes que llegaron el sábado ya están fuera de la isla (los que dieron negativo, porque ayer desde Delegación del Gobierno no pudieron aportar este dato). Eso implica que los espacios destinados al confinamiento de estas personas no se saturan como antes.

Desde la Delegación del Gobierno aseguran que en Ibiza «no hay problemas de hacinamiento» de migrantes. «Hay sitio en las dependencias de los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional». Si este emplazamiento se saturara, podrían disponer de las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil y, en un tercer paso, de las de las diferentes policías locales.

Incluso el cierre del ocio nocturno por la crisis sanitaria ayuda: no hay tantos detenidos como en otras temporadas de verano, apuntan las mismas fuentes.

Llegada escalonada

El segundo factor que impide, según la Delegación del Gobierno, que la llegada de migrantes colapse los servicios de Ibiza está relacionado con el tiempo. «Ahora [las pateras] están llegando más escalonadas, por lo que da tiempo para llevar a cabo todos los trámites sin problemas importantes».

«Tener los resultados antes te permite derivarlos antes a Salud si dan positivo y embarcarlos hacia Valencia si dan negativo», detallan. En este puerto peninsular quedan en manos de diferentes ONG que disponen de programas de ayuda específicos. El traslado en barco los organiza Cruz Roja.

La Delegación del Gobierno recuerda que estas personas, en cuanto son puestas en libertad, «son totalmente libres». Sólo quedan pendientes del expediente de devolución a sus países de origen. La mayoría, matizan, prosiguen su camino hacia Francia o Bélgica.