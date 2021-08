Estrella Morente: «Mi abuelo, Montoyita, montó un tablao en Ibiza»

Estrella Morente tiene un cariño especial a Ibiza porque le unen a la isla muchos recuerdos de familia.

El concierto del próximo jueves será su primera actuación en público en Ibiza, pero creo que sí conoce bien la isla...

La isla, por supuesto, la conozco. En público no me había presentado nunca, pero he cantado en algunos eventos privados. Hemos ido en alguna ocasión con Joaquín Cortés que tiene en la isla muchos amigos como Pino Sagliocco.

Hablemos del vínculo especial que tiene con Ibiza.

He tenido la oportunidad de conocer la isla desde hace mucho tiempo porque mi abuelo Montoyita montó allí una especie de tablao, un lugar donde todas las noches actuaba un cuadro flamenco. No te sé decir exactamente dónde estaba, pero mi abuela Rosario lo cuenta con mucho cariño. Se fue con él y sus tres hijos y se llevaron un cuadro maravilloso con artistas de Madrid y de Andalucía. No sé si fueron dos o tres bailaoras, dos cantaores y un guitarrista, según lo que me cuenta mi abuela. Estuvieron allí mucho tiempo y vivieron mucho aquello, incluida mi madre, que se fue con ellos a Ibiza. Por tanto, hay algo que me une a esa isla. No voy a descubrir nada nuevo diciendo que es un lugar mágico. Para mí es un lujo cantar en Ibiza.

¿Qué le cuenta su abuela de aquellos tiempos?

Mi abuela, cuando me habla del tablao, deduzco que debía estar en el centro del casco antiguo porque ella no me habla de las maravillosas playas, ni de lo parajes naturales extraordinarios que tenéis allí. Ella recordaba esa Ibiza de los años 50, 60 y 70, unos años que fueron muy especiales porque en ese periodo era cuando era un bebé la isla que conocemos ahora como un destino muy deseado y muy importante, no solamente para la gente de fuera, sino también para nosotros. Para mí Ibiza es un deseo.