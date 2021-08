Hoy domingo, 15 de agosto, se celebra el día de La Asunción, día grande de las fiestas patronales de Cala Llonga. Como tal, la jornada incluye algunas de las citas más importantes de las dos semanas de fiestas programadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Así, a mediodía tiene lugar la misa en la Capilla de la Asunción, aunque antes habrá empezado el popular concurso de castillos de arena y el recorrido de las motos clásicas por la población.

Pero las actividades del día de hoy en las fiestas de Cala Llonga no se limitan a la mañana sino que también se despliegan por la tarde. Así, a partir de las 19:00 horas habrá un desfile de carros típicos engalanados con la colaboración de l’Associació de Carreters. Además, completará la programación el cuentacuentos infantil en la playa con Encarna de las Heras (20:00) y el espectáculo ‘AMIF Màgia’ con la Associació Màgica d’Eivissa i Formentera (a las 21:00, también en la playa).

Con la celebración del Día Grande de las fiestas de Cala Llonga no acaba la programación de actividades, la cual se mantendrá hasta el próximo domingo, día 22. Así, todos los días y repartidos en diferentes establecimientos de la población, habrá conciertos de grupos ibicencos de diferentes estilos. Se trata de una forma de mantener el espíritu festivo al tiempo que se incentiva la actividad económica de los locales.

Además de la música, hasta la finalización de las fiestas habrá dos sesiones de autocine en el solar situado junto a La Vela. El viernes 20 se proyectará ‘The Greatest Showman’ y el sábado 21 le tocará a ‘Catch me if you can’. Las entradas estarán disponibles en www.cinemaparadisoibiza.eventbrite.es. También el sábado se realizará una caminata organizada por el Ayuntamiento, Peña Deportiva y Walk and Talk Ibiza.