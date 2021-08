Indignación en los gimnasios de Ibiza por la obligación de entrar con el certificado covid

La nueva medida del Govern que obliga a los usuarios de los gimnasios a disponer del certificado covid para acceder a ellos ha provocado la indignación de los propietarios de estos negocios en Ibiza, ya muy tocados por las restriciones que les han impuesto desde el inicio de la pandemia. Cierre del gimnasio, uso obligatorio de mascarilla pese a las altas temperaturas en pleno verano y limpieza y desinfección de las máquinas antes y después de su uso son algunas de las medidas que han tenido que cumplir a lo largo de este año y medio.

El propietario del gimnasio Nirvana, Rafa Tur, considera que se les está poniendo «en un aprieto» con esta nueva medida adoptada por el Govern. «Muchos socios pagan sus mensualidades por adelantado, y no todos están vacunados. ¿Qué debemos hacer? ¿les dejamos fuera del gimnasio por no estar vacunado pese a que pagan su cuota como el resto de socios?», se pregunta Tur. «No tengo ninguna duda de que muchos socios se darán de baja por esto. La vacuna no es obligatoria, por tanto el Govern no puede pedir la obligatoriedad para entrar en los recintos».

Gimnasios sí, bares no

También tilda esta medida de «injusta» para este sector. «Vas a la playa y ves mucha gente que no respeta las medidas seguridad. Sin distancia, sin mascarilla y bailando de pie. En los bares, más de lo mismo. ¿Por qué a nosotros que hacemos deporte sí nos exigen el certificado y para entrar en los bares no?» vuelve a preguntar. «Si fuese una norma general para todos los establecimientos, es decir, que se pida en bares, restaurantes y demás, sí estaría de acuerdo, pero en este caso no le veo sentido, la verdad», concluye el propietario del gimnasio Nirvana, que también deja claro que se «ajustarán a las medidas» si finalmente acaban saliendo adelante.

Tur lamenta que los gimnasios están, desde que empezó la pandemia de covid, «en el punto de mira» del Govern y que las constantes restricciones les han supuesto fuertes pérdidas económicas..

El Dojo Roig Pi , situado en Santa Gertrudis y cuyo propietario es José Roig, es otro de los establecimientos que se vería afectado por esta medida. «Por una parte, cuanta más seguridad mejor. Por otra, será complicado porque tenemos muchos clientes extranjeros y no podemos pedirles el certificado, porque hay gente que, o no se ha vacunado, o no tiene intención de hacerlo», afirma el dueño y entrenador personal del gimnasio, José Roig. «A mí me parece un poco injusto porque está comprobado que hay muy pocos contagios en los gimnasios. Además los bares están siempre a reventar, hay establecimientos en los que la gente va sin mascarilla y en las playas se junta mucha gente sin distancia de seguridad», añade Roig.

José Roig tiene la esperanza de que «anulen la medida» por el bien de «los clientes, pues muchos de ellos pagan sus cuotas con antelación» y por el bien de los dueños de los gimnasios.

«Tendríamos que contratar a una persona que se encargase de controlar que los clientes tuvieran el certificado, lo que supondría un gasto más para nosotros», dice José Roig que prevé que el número de socios caería en un 25% en caso de que entrase en vigor esta nueva limitación.

Medida «discriminatoria»

Los gimnasios cuentan, sin embargo, con el apoyo de la Confederación de Asociaciones Empresariales (CAEB) que considera «discriminatoria» esta medida, pues las restricciones deben ser «uniformes y consensuadas en la Mesa del Diálogo Social», afirma en un comunicado Carmen Planas, presidenta de la CAEB, quien también insiste en la importancia de «avanzar en el proceso de vacunación y, en todo caso, en que no se penalice la actividad económica».

«Canarias también planteó imponer esta medida, que fue paralizada por los tribunales al considerarla injusta y discriminatoria», asegura también en una nota la presidenta de la Associació d’Instal·lacions Esportives de Balears, Naty Company, quien no descarta acudir a los tribunales si finalmente el Govern decide aplicar la obligatoriedad de presentar el certificado covid al acudir al gimnasio.

«Septiembre es un mes crucial para nuestro sector, y el anuncio del Govern de exigir el certificado para el desarrollo de nuestra actividad se va a traducir inevitablemente en una drástica pérdida de socios que, sin duda, se van a dar de baja muy a nuestro pesar y a los esfuerzos de nuestros centros asociados en cumplir y garantizar la salud de los clientes desde el inicio de la pandemia», concluye la presidenta de la Aeieb.