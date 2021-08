El Govern alquila el Centro de Interpretación de ses Salines al Obispado

La conselleria balear de Medio Ambiente alquilará el Centro de Interpretación de ses Salines al Obispado (propietario de la instalación) para que se mantenga en su actual ubicación en el Parque Natural, tal y como confirmó ayer una fuente oficial de la institución a Diario de Ibiza. Este espacio está cerrado al público desde octubre del año pasado y todavía no hay prevista una fecha para su reapertura.

El Govern se encargará del centro tras la falta de acuerdo entre las partes implicadas (Govern, Consell, Ayuntamiento de Sant Josep y Obispado) para firmar un nuevo convenio. El contrato está en tramitación y desde Medio Ambiente explican que pueden alquilar el espacio a través del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

El convenio actual es antiguo y desde la conselleria explican que «cuando llegó la hora de renovarlo, la legislación ya había cambiado y, junto con el hecho de que el asunto implica a cuatro instituciones , hacía todo el procedimiento más complejo». Así, Medio Ambiente apunta que hubo conversaciones entre las diferentes administraciones y se estudiaron posibles fórmulas, pero que finalmente decidieron que lo «más sencillo», era que la conselleria alquilara el local. «Ahora estamos a la espera de poder formalizar un contrato de alquiler, pero como se financiará con dinero público, necesitamos tener todas las garantías necesarias de que el lugar y el precio que se fijen son, efectivamente, idóneos», lo que lleva su tiempo. «Se requieren informes que ya están enviados y aprobados para seguir con el proceso», añaden desde la conselleria.

Desde Sant Josep, fuentes municipales muestran su satisfacción por que, finalmente, «el centro pueda continuar dentro del Parque Natural». En su momento el Govern tenía la intención de trasladarlo a sa Caleta. Un portavoz del Consell, por su parte, recuerda que la institución «mantiene el compromiso de colaborar económicamente», pero matiza que «el competente en ponerlo en marcha es el Govern». Desde el Obispado señalan que siguen pagando «la luz, el agua y la limpieza» del centro, cerrado desde hace diez meses, «porque nadie se encarga de él, puesto que aún no se ha firmado ningún contrato», recuerdan.

El proyecto nació en el año 2000 y no se inauguró hasta el 2015

El proyecto de creación de un Centro de Interpretación de ses Salines junto a la iglesia de Sant Francesc arrancó a comienzos de la primera legislatura progresista, sobre el año 2000. El edificio, no obstante, necesitaba ser reformado. El proyecto finalmente se sacó a concurso en octubre de 2005 por medio millón de euros y con la previsión de que la obra de reforma concluyera a mediados de 2006. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2007, a un mes de las elecciones autonómicas y locales, que el entonces conseller de Turismo del Govern, Joan Flaquer, anunció que estaría acabado en solo seis meses. Pero tampoco fue así. En marzo de 2014, este diario publicó que seguía cerrado pese a que la reforma ya estaba totalmente concluida. Uno de los problemas era que no había partida para contratar a sus empleados. En mayo de 2015 se anunció que, esta vez sí, el centro abriría al público en junio. El Consell llegó a un acuerdo con Sant Josep (aportaba 4.000 euros; el Consell, 8.000), el Obispado (cedía gratuitamente el inmueble) y el Ibanat (12.000 euros) para la gestión de esa instalación. Desde entonces sólo ha estado cinco años abierto. A pesar de todo, Medio Ambiente destaca que las actividades divulgativas de ses Salines se siguen haciendo a pesar de que no se pueda entrar en el centro: «Una vez que, después del confinamiento, se pudieron reanudar actividades al aire libre, se recuperaron todas las de los espacios naturales protegidos». Además, hay un informador en el Parque Natural que se encarga de atender a los visitantes, apuntan desde la conselleria.