Fiesta sin control de madrugada de decenas de jóvenes en el puerto de Ibiza

Una doctora del Área de Salud de Ibiza y Formentera grabó las imágenes desde su casa. Desde pasada la media noche y hasta casi las dos de la madrugada, estos jóvenes la liaron sin mascarilla y sin tener en cuenta la distancia de seguridad recomendada para evitar los contagios. "La situación de saturación en los hospitales es casi del 100%. Estamos sobrepasados. Y ver esto es indignante, deprimente e imprudente. La mayoría de los ingresados son jóvenes no vacunados", asegura esta profesional de la sanidad, que acumula horas de dedicación a enfermos de covid.

"El turismo y la economía son importantes. Pero con control y medidas", apunta esta doctora. "No como si no pasara nada e incluso con más gente que antes de la pandemia. Los locales no cumplen distancias, cero mascarillas… Y por otro lado nos piden a los sanitarios más esfuerzos y más voluntariedad. Y que cancelemos nuestras vacaciones. Pues señores, eso se puede acabar si ves que tú pones el 150% para ayudar y por otro lado no hacen nada", advierte.

En la memoria tanto de esta doctora como de muchos ciudadanos están las imágenes del macrobrote que provocaron en Mallorca estudiantes al principio del pasado mes de julio. Decenas de contagios que posteriormente se propagaron por diferentes zonas del país y que además provocaron un daño importante a la imagen turística de las islas.