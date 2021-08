Doce empleados de residencias de Ibiza se vacunan tras las tres pruebas semanales obligatorias

Un total de doce profesionales de residencias de Ibiza han decidido vacunarse después de que el Govern obligara a todos los empleados no inmunizados a someterse a tres pruebas de covid semanales, al menos dos de las cuales debían ser una PCR. Desde el pasado día 2 de agosto, cuando entró en vigor esta medida, doce han recibido ya la primera dosis. Esto supone que aún quedan 142 (de los 933 trabajadores de residencias de la isla) por comenzar a vacunarse, según Salud.

Desde la conselleria detallaron ayer que en estos momentos hay 20 usuarios de residencias contagiados: 16 de Sa Residència, tres de Can Blai y uno de Cas Serres. Ocho de ellos se encuentran hospitalizados. Además, once trabajadores tienen el virus activo: seis de Sa Residència, dos de Can Blai y uno de Cas Serres.

42 embarazadas, con la primera dosis

42 mujeres embarazadas de las Pitiusas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el dispositivo especial que organizó para ellas la conselleria balear de Salud desde el 4 de agosto que empezó la campaña de vacunación sin cita para ellas por la tarde: 40 en el Recinto Ferial y 2 en Formentera.

El objetivo, recordó la directora asistencial del Ib-Salut, Eugènia Carandell, era facilitar y animar a las mujeres en estado a vacunarse, dadas las complicaciones que puede implicar para ellas y sus bebés contagiarse. Así, en el horario de tarde abierto para ellas, al que podían acudir sin cita, se han vacunado diez mujeres en la isla de Eivissa (cinco el miércoles y otras cinco el jueves) y una en Formentera el miércoles, detallaron desde la conselleria. Carandell destacó que gracias a este dispositivo ha aumentado un 19% el número de embarazadas vacunadas.