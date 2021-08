Can Misses traslada a la Policlínica a tres pacientes críticos de covid

La directora asistencial del Servei Balear de Salud, Eugènia Carandell, reconoció que en un primer momento se planteó la posibilidad de trasladar a este último enfermo crítico de coronavirus a un hospital de Menorca e, incluso, de Barcelona porque «las UCI de las islas están muy tensionadas». «Finalmente pudo quedarse en Eivissa», señaló la experta de la conselleria, que ha detallado que este viernes a mediodía quedaban dos camas para pacientes críticos en la UCI de Son Espases. «Si las necesitamos, las tenemos», indicó. Carandell señaló que las previsiones del Ministerio de Sanidad son que el pico de ingresos en UCI en esta ola se alcance eldomingo.

Desde Can Misses señalaron que estos traslados a la Policlínica se producen gracias al acuerdo alcanzado con el centro privado «a principio de mes». Aunque en un primer momento el documento preveía el traslado de pacientes críticos no covid, poco después se amplió para incluir también a los contagiados. La dirección del hospital público de Ibiza destaca la «excelente colaboración y la fluidez» con la que se están realizando todos estos trámites. Además de a estos tres afectados por el virus, en las últimas semanas se han derivado también enfermos de UCI que no estaban contagiados.

En el caso del último paciente crítico de coronavirus enviado a la clínica privada, desde Can Misses señalaron que se «exploraron varias posibilidades» antes de tomar la decisión de no sacarlo de la isla.

Eugènia Carandell recalcó que «se hará lo que se tenga que hacer» para prestar la mejor asistencia a los enfermos. «Lo necesario», insistió antes de explicar que la sanidad pública cuenta en estos momentos en el total de la Comunitat «más de 300 camas» de críticos. En este sentido, hizo hincapié en recordar que el pico de hospitalizaciones en general y de UCI en concreto suele producirse «dos o tres semanas» después de que el número de contagios alcance la cúspide de la ola. «Las hospitalizaciones están bajando, pero las UCI aún no. Alcanzarán su máximo y tardarán en bajar», aventuró.

El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, destacó que las unidades de críticos de los hospitales de las islas deben acoger no sólo a los pacientes más graves de coronavirus, sino también a todos los demás, tanto por otras patologías como víctimas de accidentes. Por este motivo, señaló, se deben garantizar camas de UCI para pacientes no covid. Arranz indicó que la situación está «más tranquila» en Menorca en cuanto a presión asistencial, pero que en el caso de Eivissa la ocupación de las UCI puede «suponer un problema». En ese caso, apuntó, se tomarán las decisiones que sean necesarias.