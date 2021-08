"Amigos aficionado/periodista de 2ª A, aprovechando que hoy debuta la UD Ibiza en la Liga SmartBank, os facilitamos un hilo sobre información de interés sobre la isla, para evitar quedar en evidencia como pasa en muchas ocasiones". Así empieza el hilo de Twitter del podcast Mundo Celeste en el que, en tono de humor, ha querido desmontar los tópicos a los que los ibicencos hemos de enfrentarnos más a menudo de lo que muchos imaginan.

"Pero, ¿en Ibiza en invierno que hacéis?". ¿A quién no le han preguntado esto alguna vez? "Cuando acabamos nuestra labor profesional, con horarios igual que en todos sitios, nos ocupamos de ir a comprar, llevar a nuestros hijos a actividades extraescolares, acudir al gimnasio, labores domésticas o simplemente, descansar en nuestro hogar. Igual que en el resto de España", han aclarado desde Mundo Celeste, y añaden que "no, no estamos todo el día de fiesta en la playa".

Además, han aprovechado la ocasión para recordar que Ibiza es más que fiesta y playa. "Desde 1999 somos una de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad (¿a qué no lo sabías?) de España, con un riquísimo legado histórico-artístico, así como una exquisita gastronomía y unas preciosas tradiciones", por lo que piden a los cronistas deportivos "evitar los titulares tipo "al Sporting le va la marcha", "el Mirandés se va de fiesta en Ibiza", etc. porque es algo que cansa muchísimo", sentencian.