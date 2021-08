La actividad festiva este fin de semana en Ibiza se concentrará en Cala Llonga que celebra sus fiestas patronales y lo hace sobre todo con música. Entre mañana, 13 de agosto, y el sábado se podrá disfrutar de conciertos en distintos establecimientos de restauración de la localidad. El domingo, día de la patrona, las celebraciones comenzarán a las 11 horas con un desfile de motos clásicas y un concurso de castillos de arena y concluirán por la noche con un espectáculo de magia en la playa de Cala Llonga.

Los amantes de la astronomía que estén pensando en contemplar estos días las famosas perseidas tienen una oportunidad única que les ofrece el Consell de Ibiza en colaboración con la Agrupación Astronómica de Ibiza. Los que acudan el sábado a las 22.30 horas al observatorio astronómico que se encuentra en el conjunto histórico-artístico de ses Païses de Cala d’Hort podrán contemplar las lágrimas de San Lorenzo, Júpiter, Saturno, la Vía Láctea y objetos del cielo profundo. El aforo máximo es de 25 personas. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 638 65 62 78 o 638 65 62 90 o escribir a arxiuimatgeiso@gmail.com. No se permite acceder al observatorio con vehículos particulares, por lo que el traslado se hará en autobús, que recogerá a los participantes una hora antes en la sede del Consell de Ibiza, en Ibiza.

En cuanto a cine destacar que este viernes en el Teatro España, en Santa Eulària, se celebra la ceremonia y proyección de cortos de terror del primer Santa Eulària Curt Fest y que el sábado concluye en Sant Agustí el festival Mecal Air con una sesión dedicada a los mejores cortometrajes que se han podido ver este verano.

FIESTAS DE CALA LLONGA

VIERNES 13 DE AGOSTO: Música en directo.

19 horas. Song Collectors en Can Nuts .

20.30 horas. Yves & Susana en Flippers.

20.30 horas. Zerro en Basoa Cocktail.

20.30 horas. Swingin Tonic en restaurante Buganvilla.

SÁBADO 14 DE AGOSTO: Música en directo.

14.30 horas. Jodie en el restaruante L’Altre Balagar.

14.30 horas. David Vincent en el Bar La Cacatua.

20 horas. Methead en el Toni’s Taberna y Marino Club.

20 horas. Guajiro Blues en El Deseo.

DOMINGO 15 DE AGOSTO: Día grande.

11 horas. Desfile de motos clásicas por las calles de Cala Llonga.

11 horas. Concurso de castillos de arena en la playa.

12.30 horas. Misa solemne en la capilla de la Virgen de la Asunción.

19 horas. Desfile de carros engalanados.

20 horas. Cuentos infantiles con Encarna de las Heras en la playa de Cala Llonga.

21 horas Espectáculo AMIF Màgia con la Associació Màgica d'Eivissa i Formentera en el playa de Cala Llonga.

FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST EN FORMENTERA

DOMINGO 15 DE AGOSTO

20 horas. Misa cantada y sonada en la iglesia de Sant Francesc Xavier.

21 horas. Ball pagès y sonada de gaitas tradicionales en la Plaça de la Constitució. Colla invitada. Assosiació Cultural Colla Sa Bodega, de Eivissa.

FESTES DE LA TERRA

VIERNES 13 DE AGOSTO:

Ajedrez Festes de la Terra 2021 . Talleres de ajedrez de iniciación. De 17:00 a 19:00 h. Plaza del Historiador Joan Marí Cardona, en el parque infantil de Abad y Lasierra. Inscripción presencial.

. Talleres de ajedrez de iniciación. De 17:00 a 19:00 h. Plaza del Historiador Joan Marí Cardona, en el parque infantil de Abad y Lasierra. Inscripción presencial. Ajedrez. Open Popular Festes de la Terra 2021. Partidas rápidas. Entre 6 y 7 rondas. De 19:00 a 21:00 h. Plaza del Historiador Joan Marí Cardona, en el parque Infantil de Abad y Lasierra. Premios: revistas de ajedrez, trofeos y refrigerios para los participantes y acompañantes. Inscripción gratuita abierta a todo el mundo. Inscripción presencial a los monitores de los talleres de 17:00 a 18:00 h. Inscripción anticipada vía correo electrónico: amics.escacs.eivissa@gmail.com.

Partidas rápidas. Entre 6 y 7 rondas. De 19:00 a 21:00 h. Plaza del Historiador Joan Marí Cardona, en el parque Infantil de Abad y Lasierra. Premios: revistas de ajedrez, trofeos y refrigerios para los participantes y acompañantes. Inscripción gratuita abierta a todo el mundo. Inscripción presencial a los monitores de los talleres de 17:00 a 18:00 h. Inscripción anticipada vía correo electrónico: amics.escacs.eivissa@gmail.com. Ajedrez. I Tancats Blitz - Festes de la Terra Eivissa 2021. Entre 6 y 8 rondas. De 20:00 a 23:00 h. Plaza del Historiador Joan Marí Cardona, en el parque Infantil de Abad y Lasierra. Valedores para ELO FIDE Blitz. Reservado a jugadores federados. Según las preinscripciones se celebrarán cierres por franjas d’ELO. Inscripción anticipada: amics.escacs.eivissa@gmail.com Inscripción: 5 euros. Destinados a la Associació Cultural Amics de l'Escacs.

MÚSICA

Festival Badia de Portmany. Concierto de Gianni Gagliardi. Sábado, 14 de agosto, a las 21 horas. Pasados de Vueltas. Domingo, 15 de agosto, a las 21 horas. Ubicación: Auditorio Caló de s'Oli.

Nits Amples d'Estiu. Concierto de Gianni Gagliardi Duo fet Pere Navarro and friends, que ofrecerán un repertorio de leyendas del jazz como John Coltrane, Miles David o Thelonious Monk. Domingo, 15 de agosto, a las 21.30 horas. En la plaza de detrás de la iglesia de Sant Antoni

Jam al sol post. Concierto de Luis Amador, Nacho Marí i Salvatore Licitra. Domingo, 15 de agosto, a las 20 horas en la plaza de la iglesia de es Cubells.

OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS

Observatorio Astronómico de ses Païses de Cala d’Hort. Sábado, 14 de agosto 2021 a las 22.30 horas. Observación de la lluvia de estrellas de las lágrimas de San Lorenzo, Júpiter, Saturno, la Vía Láctea y objetos del cielo profundo. Para más información o para apuntarte a alguna de estas observaciones, se puede llamar a los teléfonos 638 65 62 78 o 638 65 62 90 o escribir a arxiuimatgeiso@gmail.com.

CINE

Cinema a la fresca en Sant Josep. 'Adú', de Salvador Calvo (España, 2020). Viernes,13 de agosto, a las 22 horas en el Patio de las Escuelas Viejas.

Cinema a la fresca en Sant Jordi. 'The call of the wild', de Chris Sanders (Estados Unidos, 2020). Proyección en VOSE. Sábado, 14 de agosto, a las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi.

Mecal Air Ibiza 2021. Sesión de clausura, 'Best of verano'. Sábado, 14 de agosto, a las 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre hasta completar el aforo.

I Santa Eulària Curt Fest. Ceremonia de proyección y entrega de premios de esta primera edición del festival formativo de cortos de terror ibicenco para jóvenes. Viernes, 13 de agosto, a las 20.30 horas. Entrada gratuita un hora antes en taquilla.

CHARLAS

Converses a Sant Agustí. Charla con Anton M. Espadaler y Xavier Ribas Xinxó sobre el amor. Viernes, 13 de agosto, a las 21 horas. Tancó de Can Curt, Organiza la A.V. Sant Agustí.

ACTIVIDADES INFANTILES

Cuentos japoneses Kamishibai, una forma narrativa muy popular en Japón que consiste en unas láminas con un dibujo en una cara y texto en la otra. Esta actividad correrá a cargo de Rocío F. Fraile, que es miembro de la Asociación Internacional Japonesa de Kamishibai. Sábado,14 de agosto, a las 19 horas. Auditorio Caló de s'Oli.

EXPOSICIONES

''Terra, aigua i aire'. Exposición de la pintora Cynthia Díaz en el centre Antoni Tur 'Gabrielet', en Sant Francesc, en Formentera. Se puede visitar hasta el 19 de agosto. El horario de visita es de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

'Gabinet de Curiositats'. Muestra de collages de la artista Lila Licciardi. Sala de exposiciones 'Ajuntament Vell', Sant Francesc, Formentera. Hasta el 14 de agosto, de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas; los domingos y los lunes por la mañana la sala permanece cerrada.

‘Street Play’, exposición de la prestigiosa fotógrafa estadounidense Martha Cooper. En el marco del Bloop Festival. La muestra se exhibe en dos lugares: tres fotografías están expuestas en el Pati d’Armes, y otras 24 a lo largo del puerto de Eivissa.

'Matèria Onírica'. Exposición de la pintora ibicenca Marga Guasch. Hasta el 28 de agosto en la la Sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Horario de martes a sábados de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20.00 horas.

Pinturas de Miguel Buades. Garden Art Gallery, en la carretera de Sant Josep. Hasta el 31 de agosto. Abierto al público de lunes a sábado, de 9 a 20 horas y domingo, de 9 a 13 horas.

'Petit format'. Pinturas de Rafel Tur Costa. Estudir Tur Costa, calle Canari número 65 de Jesús. Hasta el 17 de septiembre. Se puede visitar los jueves de 18 a 21 horas; aunque se podrá concertar una cita por teléfono, llamando a los números 609 85 78 83 o 689 59 16 41, en caso de querer acudir en otros horarios.

‘Sidewalks, Fences and Walls’, de Robert Barry, Daniel Buren, Luis Camnitzer y Lawrence Weiner y la muestra individual 'Retratos', de Ugo Mulas. Nave de Para & Romero en Santa Gertrudis. Hasta principios de octubre. El horario de lunes a sábado de 18 a 22 horas.

'El bañista/The bather', pinturas Rafa Macarrón. La Nave de ses Salines. Del 10 de julio al 31 de octubre. Horario de miércoles a domingo de 12 a 20 horas.

Exposición colectiva con más de 50 creadores para celebrar los 20 años del Espacio Micus como galería de arte. Hasta diciembre. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita.

Exposición de fotografía MARE. Auditorio Caló de s'Oli. Hasta el 29 de agosto. Podrá visitarse todos los días salvo los viernes, de 10 a 13.30 horas, pero también durante los conciertos.

'África También'. Muestra de arte moderno y contemporáneo africano. Galería También, en Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre. Horario de martes a sábado de 10.30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

'Cuadros que harán vibrar tu alma'. Exposición de cuadros de Estíbaliz Romaña en Can Tixedó Art Café, en Forada. Hasta el 5 d eseptiembre.

'Festes tradicionals: tradició i llegat'. Muestra de fotos antiguas organizada por el Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Sala Refectori del Ayuntamiento (Dalt Vila). Visitas de lunes a viernes de 9 a 14 y de 18 a 20.30 horas. Sábados, de 18 a 20.30 h. Hasta el 14 de agosto.

'Arte plaff', de la artista Ezequiel Herrera. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados y domingos se podrá ver al artista en acción de 19 a 22 horas. Hasta el 15 de agosto.

'Residir l'instant'. Imágenes fotográficas y videoinstalación de Pilar Aldea. En Far de la Mola, en Formentera, hasta el 16 de octubre. Horario: Martes, jueves y sábados de 10 a 14 horas. Los miércoles y domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

'Tales of friendship'. En Ksar Arte, carretera de Sant Joan, kilómetro 11, Sant Llorenç. Exposición colectiva de una decena de artistas internacionales, entre ellos, Andy Warhol, James Lee Byars y Guillermo Fornes. Hasta el 31 de agosto. De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, los sábados de 18 a 22 horas y los domingos cerrado.

Muestra y talleres de artesanía tradicional. Molí d'en Simó, en Sant Antoni. De julio a septiembre. Martes (espardenyes y bolillos), miércoles (cistellons y tallers curts) y viernes (ropa payesa y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

MERCADILLOS

Eivissa: 'Viu l'Artesania' . Hasta el 16 de septiembre en el puerto de Eivissa. De lunes a domingo, excepto los miércoles, de las 19.30 horas a medianoche.

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía y productos de la tierra. Actuaciones musicales. Entorno del centro social de Sant Rafel. Todos los jueves de 19.30 a 23 horas.

Sant Antoni: Muestra y talleres de Artesanía Tradicional a es Molí d'en Simó de julio a septiembre. Martes (alpargatas y 'bolillos'), miércoles (cistellons y talleres cortos) y viernes (ropa campesina y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

Formentera:

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Mercado de la Mola. Artesanía. Domingos de 16 a 22 horas. Avda de la Mola, 67.

Mercado de la Savina. Artesanía. Lunes a domingos de 10 a 23 h. Puerto deportivo.

Mercado de Sant Ferran. Arte y artesanía. Todos los días excepto los miércoles. Desde el 29 de mayo. Calle Mayor.