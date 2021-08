El grupo de PSOE-Reinicia en el Ayuntamiento de Ibiza considera que el alcalde, Marcos Serra, del PP, «no ha movido un dedo para iniciar el Plan General de Ordenación Urbana», el PGOU. Por este motivo, le insta a «poner en marcha con urgencia la redacción» de la normativa que debe regir el urbanismo municipal.

El concejal Antonio Lorenzo, en una nota, indica: «Llevamos dos años de gobierno y no sólo no han hecho nada para poner en marcha un nuevo PGOU, sino que además no nos han convocado ni tan solo a una reunión para tratar este tema porque no hay voluntad por parte del equipo de gobierno».

«Consideramos que iniciar un nuevo Plan General que responda a las necesidades actuales de Sant Antoni es importante y urgente», añade Lorenzo, que insta al alcalde a que «se ponga manos a la obra sin perder más tiempo».