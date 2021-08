Fallece en Ibiza Carmen Serra, la peluquera de la Marina

Dejó su querida peluquería, en pleno barrio de la Marina, cuando superaba los 85 años y no sin pena. El 29 de noviembre de 2017 fue su última jornada al frente del establecimiento, por el que desde su apertura pasaron generaciones de mujeres de Ibiza, además de no pocas turistas, según ella misma recordaba en ese día, en el que las lágrimas por la despedida de la que había sido su vida se mezclaban con las risas y las sonrisas al recordar algunos de los momentos allí vividos. Ella, de hecho, confesaba que hubiera seguido, pero muchas de sus clientas ya faltaban, otras estaban en residencias y algunas no podían ya subir los altos escalones de azulejos que conducían al establecimiento, en un primer piso desde el que se ve la fachada de la iglesia de Sant Elm.

Carmen Serra comenzó a trabajar a los diez años, en la peluquería de Vicent Gabriel, donde la contrataron “para barrer y dar pinzas” y en la que tenía que subirse a un pequeño cajón para alcanzar las cabezas de las clientas. Allí descubrió que era feliz trabajando como peluquera. Estuvo diez años aprendiendo el oficio, primero con Vicent, que emigró a Buenos Aires, y luego con otra peluquera, tras lo que decidió montar su propio salón. Con el dinerito ahorrado poco a poco puso en marcha su primer local, una peluquería ya montada, ubicada en el número 27 de la calle Obispo Cardona, que no funcionaba muy bien y que ella se negó a llevar a medias. Prefirió pagar un alquiler de 500 pesetas al mes y llevarla en solitario. En ella estuvo 14 años, hasta que Catalina, la modista del barrio, se jubiló y le vendió su piso, por 20.000 pesetas, en el que montó ya su local definitivo, en el que pasó toda su vida.

Trabajadora nata, se levantaba a las seis de la mañana y muchos días no tenía tiempo, explicaba, ni de comerse un bocadillo. Se casó tarde, para la época, con 43 años, después de dejar plantado a un novio que intentó cortarle las alas. Ella quería ir a París a un curso de peluquería, él quiso impedírselo y ella lo tuvo claro: adiós al novio y hola París. En un bar de s’Alamera conoció a Pere, con quien vivió feliz durante 25 años, hasta que él faltó.

Carmen Serra era el alma de su peluquería, que para muchas de sus clientas era, prácticamente, un club social y ella, casi, una confesora. Experta en rulos y en el peinado ‘Arriba España’, muy popular en los 50, pocos años antes de jubilarse a su local acudieron no pocas jovencitas a peinarse, aconsejadas por sus madres y abuelas, que les aseguraron que nadie en la isla hacía las ondas al agua como ella. Lo del corte a lo garçon, reconocía, le costó un poco más aprenderlo. Con las turistas que le enviaban desde los hoteles se entendía “por señas” y a su peluquería llegaban mujeres de todos los rincones de la isla. En los 75 años que pasó cortando, marcando y peinando, vio crecer a centenares de mujeres. Las vio de niñas, echarse novio, casarse, tener hijos, luego nietos, enviudar...