Estíbaliz Romaña muestra en Ibiza el poder terapéutico de la pintura

La muestra, como apunta la propia artista, «no va solo de cuadros» sino de «despertar emociones y conciencias». El propósito de Romaña, por tanto, va más allá de dar a conocer al público su obra pictórica, en la que predominan el mar y la puertas. La creadora vasca, que es arteterapeuta y coach emocional, quiere mostrar también que la pintura es «una vía de autoconocimiento». Para ello, acompaña la veintena de cuadros que integran la exposición con frases que hablan de la arteterapia y del método ‘Puertas a la vida’, que ella misma creó basándose en su propia experiencia.

"La pintura me sacó de mi zona de confort y al hacerlo se abrieron puertas que nunca imaginé"

Romaña descubrió el poder terapéutico de la pintura hace unos años cuando atravesaba una pequeña crisis personal. Fue su hermano, que reside en Ibiza, el que le impulsó a coger el pincel.

«La pintura me sacó de mi zona de confort y al hacerlo se abrieron puertas que nunca imaginé. Me conectó con el momento presente, me enseñó a enfrentarme con mis miedos y me ayudó a ganar confianza y a conocerme más a mí misma», explica. Pintar, añade, le permitió «integrar todo lo que había estado estudiando hasta entonces referente al coaching y al crecimiento personal» y de esta forma surgió ‘Puertas a la vida’, un método con el que, afirma, quiere «ayudar a las personas a conectar con su fuerza interior».

Romaña se califica a sí misma como «artista experimental». En sus lienzos, llenos de luz y colorido, le gusta mezclar el acrílico con otros materiales, como la arena. Pega también piedras y conchas. Con esos y otros elementos, la arteterapeuta, residente en el País Vasco y muy vinculada a Ibiza, crea obras en las que, por ejemplo, retrata una de sus playas favoritas, Cala Saladeta, o pinta ‘Una ola del Cantábrico en Ibiza’. La inspiración para crear también la encuentra en otros lugares, como Túnez y Santorini.

A Romaña le gusta reciclar trozos de madera y los pomos de casas, como la de sus padres, para crear puertas de vivos colores, como aquellas que se le abrieron a ella hace unos años al descubrir la pintura.