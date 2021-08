Primer día de vacunación sin cita previa en Ibiza: «La web de Salud no me daba hora»

«La mayor parte de personas que acuden hoy a vacunarse sin cita previa son residentes y trabajadores desplazados que, tras varias semanas intentándolo, no conseguían pedir cita en la web de Salud, BitCita», explica García. «Sin embargo, a partir de ahora, con el DNI creamos un acceso rápido para conseguir la vacuna», indica. En cuanto a las dosis programadas, García asegura que «van a ciegas». «Hoy teníamos programadas 400 citas y no pensábamos que acudiesen tantas personas sin cita previa», señala la enfermera mientras carga uno de los viales. «Estoy acelerando el ritmo para cargar más dosis porque no llegamos con las que teníamos preparadas», detalla García.

Del mismo modo, la coordinadora anima a todo el mundo a vacunarse. «Cuantas más vacunas, mejor para todos como pueblo. Así podemos conseguir antes la inmunización de grupo», concluye. «Hay mucha gente despistada que está en la isla de vacaciones y acude pensando que se puede vacunar. Si no son residentes o desplazados no pueden vacunarse aquí», señala Francisco, un trabajador de seguridad del recinto. Este es el caso de Nuria y Marina, dos valencianas que están de vacaciones en casa de sus abuelos y no se han podido vacunar por este motivo. «En Valencia vacunan a la gente de nuestra edad desde hace tiempo y queríamos probar suerte, pero no ha habido forma», señala Marina. Nuria explica que, para ella, es importante tener ya al menos una dosis. «Vivimos con nuestros abuelos, que tienen 90 años, y queríamos estar un poco más tranquilas con la vacuna», cuenta la joven.

Laura, una trabajadora afincada en Ibiza desde hace cuatro años, sí ha podido vacunarse. «Me he escapado un rato del trabajo para venir porque no conseguía pedir cita a través de la aplicación y, al llamar, me dijeron que esperase a que abrieran la vacunación sin cita previa», comenta.

Luis, que es de Madrid y acude todos los veranos a Ibiza para trabajar, tampoco podía pedir cita a través de la aplicación. «Me puse la primera dosis en Madrid, y después me di de alta en un centro de salud de Ibiza. Mis datos no aparecían en BitCita y por eso me vacuno hoy».

Joan, un joven ibicenco de 15 años, también se vacuna sin cita previa. «Le dan mucho miedo las agujas, y no quería venir. Me ha costado, pero por fin he conseguido traerlo», cuenta Elena, la madre, mientras él se vacuna. «Es muy necesario que todos nos vacunemos y que hagamos hincapié en este tema con nuestro entorno. Cuanto antes se consiga la inmunidad de grupo, antes terminará toda esta situación», concluye.