Música, autocine y motos clásicas para las fiestas de Cala Llonga

El programa empieza este viernes, 13 de agosto, y también prevé concursos de castillos en la playa, desfiles de carros engalanados, cuentacuentos y shows de magia. En la jornada inaugural, el primer concierto está previsto a las 19 horas con Song Collectors en Can Nuts, al que lo seguirán tres conciertos simultáneos a las 20.30 horas: Yves & Susana, en Flippers; Zerro, en Baso Cocktail, y Swingin Tonic, en el Restaurante Buganvilla.

El sábado, 14 de agosto, los conciertos se han programado a las dos y media del mediodía, con Jodie en el Restaurante L’Altre Balagar y David Vicent en el Bar La Cacatúa. Después, a las 20 horas, se retomarán con Methead en Tonit’s Taberna y Marno Club y Guajiro Blues en El Deseo. Las fiestas continuarán el domingo 15, día de La Asunción, con un recorrido para motos clásicas y el concurso decastillos de arena, en ambos casos a las 11 horas. A las 12.30 se celebrará la misa en la capilla descubierta y a las 19 horas, un concurso de carros engalanados. A las 20 horas completará la programación un cuentacuentos infantil en la playa con Encarna de las Heras. Y finalmente, a las 21 horas, el espectáculo AMIF Màgia con la Associació Màgica d’Ibiza y Formentera.

De esta forma, los conciertos se prolongarán de manera diaria hasta el próximo domingo 22 de agosto con grupos como Querencia, Black and White o Núria B. Entre ellos, el único concierto que no se hará en ningún bar ni restaurante será el de The Metrallas, que actuarán en el Paseo Marítimo con motivo del mercadillo hippie, el lunes 16 a las 20 horas.

Además de la música, durante las fiestas habrá dos sesiones de autocine en el solar situado junto a La Vela. El viernes 20 se proyectará ‘The Greatest Showman’ y el sábado 21, ‘Catch me if you can’. Ambas sesiones empezarán a las 21 horas y las entradas estarán disponibles en www.cinemaparadisoibiza.eventbrite.es.

Finalmente, el sábado a las 19.30 horas se ha programado una caminata organizada por el Ayuntamiento, la Peña Deportiva y Walk and Talk Ibiza.