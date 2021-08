“Se atendió con respeto” a Gloria Santiago, acosada en el Camino, dice la plantilla del 112

“Desde el Servicio de Emergencias se atendió sin cuestionamientos personales y de modo respetuoso, atento y profesional a esta ciudadana y entendiendo, como no podía ser de otra manera, la situación de miedo, estrés y nerviosismo máximo a la que estaba sometida”. Lo afirman los compañeros de trabajo de la operadora del 112 de Asturias investigada tras la denuncia de trato incorrecto por parte de la diputada balear de Podemos agredida sexualmente el pasado viernes en Navia.

El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), en un comunicado secundado por los sindicatos CSIF, CC OO y UGT, defiende públicamente a la coordinadora de emergencias después de anunciar el Sepa que se le abría un expediente con el fin de dilucidar si transgredió las normas al contestar la llamada de la ibicenca Gloria Santiago, que realizaba la ruta jacobea por Asturias, cuando fue abordada por un hombre que se masturbaba y que denunció que quien le atendió en su llamada al 112 le riñó por ir sola. El comité reclama que “desde la dirección del Sepa se deberían aclarar de manera pública las circunstancias cuestionadas y que ponen en un brete al servicio y a sus trabajadores de manera injustificada”. Según ha podido saber este periódico, la grabación de la llamada deja claro el momento traumático que vivió la diputada de Podemos al ver que le seguía un hombre masturbándose. Asimismo, de una primera escucha tampoco se aprecia “nada raro” ni un tono inadecuado por parte de la operadora del 112 y todo apuntaría a una mala interpretación por parte de la víctima de la agresión cuando la trabajadora de Emergencias le pregunta si no tiene a nadie que le acompañe para ayudarla. Pero en la intención y tono de la operadora no se aprecia reproche alguno hacia Santiago, sino “intentar tranquilizarla para recabar la mejor información posible”. “El centro de atención debería ponerse en la agresión machista sufrida”, recalca el comité, confiado en que la apertura de expediente se resuelva sin consecuencias para la trabajadora pública dado que la grabación parece desvelar, en principio, que no hubo reproche alguno a la diputada de Podemos por hacer la ruta jacobea sola.