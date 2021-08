Steve Tepas, pintor y escultor: “El poder del arte radica en la simplicidad, es un valor seguro”

Steve Tepas (Paramaribo, Surinam, 1975) es un joven artista autodidacta neerlandés que ha desarrollado su trabajo en Nueva York, Ámsterdam, Los Ángeles y ahora en Ibiza con una exposición permanente de pintura, murales y gran escultura que decora parte del Hotel Oku de Cala Gració. Guarda una relación especial con su forma de entender el arte, sus orígenes y cómo vender su obra lejos de los canales habituales del arte y la cultura.

¿Cómo surgió la idea de hacer una exposición en Ibiza?

Era parte del planteamiento del hotel Oku. Hans Kortlevers, su propietario, me contactó en octubre de 2020. Sabía que estaba haciendo este precioso hotel y me interesó. Tenía muchas ideas y tras conversar largamente decidió hacer todo el hotel con obras mías, algunas en papel kraft, otras en papel japonés, en lienzo y una gran escultura. Las pinturas están repartidas por todo el hotel, no quería sobrecargar, así que donde más se encuentran es en la zona de la entrada, la piscina y algunas más en las villas o en suites, donde hay una en cada habitación. Luego pensamos hacer una exposición para los clientes, coleccionistas y gente relacionada con el arte en la isla.

¿Por qué sus eventos de arte solo duran un día?

No quiero exponer en una galería de arte. Prefiero vender solo y directamente a coleccionistas o museos, en este momento no trabajo con galerías de arte. Es mi manera de ver cómo reaccionan los coleccionistas y el mundo del arte ante mis obras.

¿Es una nueva fórmula de comercializar el arte lejos de los canales habituales?

Pretendo concentrar a la gente interesada en el arte, en el mío en concreto, independientemente de que compre o no. Hemos puesto en práctica esta idea hace tres años y medio y de momento nos va bien. En la primera ocasión vendimos todo en dos horas, lo cual fue fantástico y hasta ahora siempre hemos tenido suerte y logramos vender casi todo en cuestión de horas.

¿Se ha repetido esto también en su reciente exposición en el hotel Oku de Sant Antoni?

Creo que vendimos el 80-90%, lo cual es genial. Se puede entender como una forma comercial pero no me parece algo negativo que sea comercial. Solo deseo que mi arte esté en las casas de la gente y en los museos como artista joven que lleva poco tiempo en esto, ésta es mi meta. Mientras tanto estoy muy contento de que simplemente la gente tenga mi obra en su casa y la disfrute.

¿Su arte es una reflexión sobre el ser humano?

Es arte figurativo, algunas obras son surrealistas y otras más realistas pero todos son seres humanos. El poder del arte radica en la simplicidad, es el valor más seguro.

¿Pinta más a gusto en blanco y negro que en color?

Cuando solo tenía 16 años pinté un cuadro con mucho colorido y me pareció muy divertido, sin embargo al descubrir lo que realmente quería expresar cambié a pintar todo de forma muy simple, usando las mínimas líneas posibles, no era algo planeado, surgió porque hablo con mi lápiz y mi pincel. Me gustan las cosas simples que tengan mucha fuerza y significado. No desdeño el color, tengo cinco cuadros de color pero pienso que la fuerza de lo que quiero expresar se transmite mejor en el trazo simple del blanco y negro

Usa el trazo gordo del negro para expresar la fuerza y la rotundidad de su arte, ¿es parte de su carácter?

Sí que lo es. Soy escorpión del 11 del 11, no tengo pelo y no puedo esconder mi cara ni mi expresión, todo se refleja en mi rostro y en mis ojos, si algo no me gusta se lo ves inmediatamente en mi mirada. Lo mismo pasa con mi arte, me gusta lo simple y algo muy marcado. Al comienzo pintaba solo en blanco y negro, los colores grises vinieron después en una evolución más oscura durante años porque viví una época en Sudamérica y eso marca.

¿Su expresión artística bebe de sus raíces sudamericanas?

Me crié bañándome en el Amazonas y en medio de un paisaje forestal impresionante, la vida era muy diferente entonces a la que conozco ahora. Las mujeres allí son muy redondeadas, por eso me encanta pintar mujeres voluminosas ya que es más fácil de dibujar, si no se parecen mucho a un hombre. Mi próximo proyecto es volver a filmar un documental en Brasil con un director fantástico de Los Ángeles durante cuatro semanas. Estamos muy expectantes de cómo va a ser filmar allí, es muy verde, será muy colorido y espectacular.

¿Qué expresa con su arte?

Lo que veo o lo que imagino en Sudamérica. Siempre busco la expresión, con los cuerpos se puede expresar más que solo con una cara. Mi cuadro de la mujer afro, que me gusta mucho, llamado ‘Young Black Queen’ fue un encargo de un cliente que me pidió una mujer con una guitarra. Le dije que ese no era mi estilo, luego le enseñé un boceto de lo que iba a hacer y quedó muy contento con el resultado porque representaba también la fuerza de la mujer con una guitarra y otra visión.

¿Quiénes son las personas que pinta desfiguradas?

En un cuadro son mis hijas, en otro una exnovia que tenía dos caras o una persona aprisionada en algo o en algún lugar, todos los títulos son personajes de la vida que me rodea. Titulo mis cuadros de forma simple como ‘El problema’, ‘La solución’, ‘El poder’, ‘La sabiduría’, La amistad’, etcétera. Soy fiel a mi idea.

¿Qué ha descubierto en Ibiza como para vivir buena parte del año? ¿Le inspira?

He viajado mucho por Sudamérica, Asia, América, Europa y demás. Sin embargo, encuentro que Ibiza es un lugar muy especial e inspira magia, he venido durante muchos años y mis hijos han pasado aquí mucho tiempo. Hacía unos años que no veníamos, pero enseguida la isla nos ha acogido de nuevo como siempre y tenemos recuerdos muy bonitos.

¿Está en una nueva etapa de su vida isleña?

Ahora vivimos en Sant Joan, lo significa una nueva época en nuestra vida tanto por mi trabajo como por residir en el norte de la isla, me encanta y ha sido un gran descubrimiento. He vivido también en Italia, donde hay igualmente lugares preciosos, pero no se puede comparar. Tengo la impresión de que en los últimos años se preserva más la isla, la gente tiene más conciencia de que hay que cuidar el entorno y el medio ambiente.

Usted confiesa que ha cumplido muchos sueños, ¿cuál le queda como artista y persona?

Sueño mucho con mi familia, quizá porque ahora no los veo tanto. Llevo poco tiempo dedicándome al arte exclusivamente y toco madera para que siga igual de bien, ese es mi sueño.

¿El secreto de su éxito radica en la exclusividad personal?

Vendemos bien a gente conocida y famosa y lo mejor es que todo el que compra mi trabajo no lo vende y en algunos casos adquiere otra obra, repiten y eso es una gran señal. La gente joven me contacta por Instagram y me comenta cosas muy simpáticas sobre mi trabajo. Comercialmente podría haber vendido 50 veces más porque hago una pieza y paro. No tengo acuerdos con ninguna empresa, solo trato de persona a persona.

¿Se considera un artista de hoteles o grandes obras?

Soy la primera persona en poner arte en todo un hotel en la isla y creo que en muchos sitios. No soy un artista callejero, no he hecho nunca street art. En el hotel Oku hay instaladas 202 piezas en las habitaciones, murales enormes y esculturas de forma discreta. A la entrada hay una gran escultura de una sola pieza de mármol blanco altissimo que mide 200 x 151x 152 y pesa 4.000 kilos denominada ‘La fuerza’. Soy pionero en este aspecto y estoy satisfecho de haberlo hecho en Ibiza.

Pero ya había también hecho un gran mural en el Hotel Sir Nikolai de Hamburgo.

Fue algo puntual que me pidió el empresario holandés Liran Wizman, propietario también del hotel Sir Joan de Ibiza, para su hotel. Es un gran panel que representa la idea de todos los humanos de ascender al siguiente nivel, ‘Collective Ascension’. He tenido más propuestas similares de hoteles, a diferentes niveles, que he rechazado porque no es mi estilo y no podría llevar la idea del dueño de Oku, Hans Kortlevers, a otro hotel. Es una idea global de pintura y pese a que hay 202 piezas no se ven ya que están muy repartidas.

¿Qué pintores ha tenido como referencia para definir su estilo?

No he tenido un guía artístico en concreto. Picasso fue un grandioso artista y me gusta mucho, lo mismo que otros genios como Basquiat, Kubhushé, personalmente no soy muy fan de Koons como podría parecer por mi estilo.