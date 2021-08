Fallece una mujer de 97 años con covid en una jornada en la que suben los ingresos en Ibiza

El pasado domingo hubo que lamentar el fallecimiento de una de las usuarias del centro para mayores Sa Residència que se encontraba ingresada con covid en el Hospital Can Misses, en Ibiza. La enferma, de 97 años, tenía patologías previas, según confirmó ayer la conselleria balear de Salud tras puntualizar que esta defunción, de momento, no ha sido verificada por el Servicio balear de Epidemiología como causa covid. En caso de que se confirme que el virus fue el motivo de su fallecimiento, esta mujer de 97 años sería la víctima número 79 que deja la pandemia este año en las Pitiusas. La última defunción que se registró en Ibiza, también con covid y patologías previas, fue la de una mujer de 81 años el pasado 4 de agosto. Su muerte tampoco ha sido validada, de momento, como defunción por covid, ya que puede no haber sido la causa directa, según explicaron desde Salud.

El fallecimiento de la usuaria de Sa Residència fue la nota más negativa de una jornada en la que la cifra de casos activos cayó un 6,5% con respecto al día previo tras registrarse muchas más altas que nuevos contagios. El número de casos activos bajó hasta 3.017, 212 menos que los notificados el pasado domingo.

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses solo detectó veinte nuevos positivos, 19 en Ibiza y uno en Formentera, pero hay que tener en cuenta el hecho de que el día 8 era doblemente festivo en Ibiza, porque era domingo y San Ciriaco, y que, por tanto, solo se llevaron a cabo pruebas de urgencia. Aun así, la bajada es muy significativa con respecto a los datos de nuevos contagios registrados en domingos anteriores.

Lo que lamentablemente siguió subiendo ayer es el número de personas con coronavirus que requiere hospitalización. En estos momentos hay 107 personas de Ibiza y Formentera ingresadas, nueve más que el día 8, lo que supone un aumento del 9,1%. Ante la actual situación, Can Misses ha decidido aumentar la capacidad de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) covid que ha pasado de nueve a diez camas, todas ellas ocupadas en estos momentos. En total, en unidades de críticos hay ingresados 16 pacientes, la misma cifra que el domingo. De ellos, diez están en Can Misses y cuatro en la Policlínica Nuestra Señora de Rosario. A Mallorca, al Hospital Son Espases, hasta el momento se han derivado cuatro enfermos de covid de las Pitiusas, el último el pasado viernes, pero en estos momentos ya solo quedan tres, uno en planta y los otros dos en UCI.

El total de ingresos en planta sube a 91, nueve más que el domingo. De ellos cuatro son pacientes de Formentera que están ingresados en Can Misses a los que hay que sumar un quinto, que fue trasladado ayer por la tarde desde la pitiusa menor.

La cifra de personas con síntomas leves o asintomáticas bajó hasta 2.910, 221 menos que la jornada previa, lo que representa un descenso del 7%. En concreto, hay 2.789 personas en Ibiza y 121 en Formentera que se encuentran en sus domicilios en seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria.