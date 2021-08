Turistas nacionales: “La fiesta la ponemos nosotras”

Los turistas nacionales que visitan Ibiza disfrutan de su estancia pese a las restricciones. Los grupos de amigos eligen la isla por «sus bonitas playas y para descansar». Otros, como Giovanna y sus amigas, deciden festejar aquí una despedida de soltera. «Aunque no haya ocio nocturno, ya montamos nosotras la fiesta», indican divertidas.

Salir a cenar y después tomar una copa es el plan de los turistas nacionales que acuden a Ibiza este verano y que salvan la temporada por segundo año consecutivo. Poco más pueden hacer con el cierre a la 1 de bares y restaurantes por las restricciones.

La falta de oferta de ocio nocturno no ha desanimado a los grupos de amigos que han viajado a la isla este verano, como es el caso de la gallega Giovanna, que visita Ibiza con sus amigas, que han venido de todos los rincones del país, para celebrar su despedida de soltera. «Esta isla es preciosa, y teníamos que venir sí o sí pese a las restricciones. Como en Ibiza, en ningún sitio», comenta la joven.

«Si no hay fiesta por la noche, ya la montamos nosotras de día, en la playa o donde sea», explica Giovanna, la futura novia, que pasea ya entre risas vestida de blanco por Vara de Rey. «Hemos hecho turismo por Dalt Vila y nos parece una zona maravillosa», explica una de las amigas del grupo.

También es la primera vez que Paula, Sara y Marina pisan la isla. Estas tres jóvenes son de Castellón: «Llegamos hace un par de días porque queríamos salir de la rutina y descansar, y nada mejor que Ibiza», explican. Respecto a la noche, las jóvenes salen a cenar y a la una regresan a casa. «Nos gustaría salir a tomar algo algún día hasta más tarde, pero las restricciones son las que son, y hay que respetarlas», añade una de ellas con resignación.

Ana y Vanesa, procedentes de Barcelona, no están tan contentas con las horas que imponen las restricciones por las crisis sanitaria. Acuden a la isla cada verano, junto a su grupo de amigas. «El otro día fuimos a tomar algo y nos llevamos una sorpresa cuando, a la una de la mañana, nos dijeron que teníamos que abandonar el local», cuenta Vanesa. Además, lamentan que «todos las terrazas suelen estar muy llenas». Del mismo modo, las catalanas aseguran: »De haber conocido previamente estas restricciones, quizás habríamos ido a otro sitio de vacaciones, porque no nos sale a cuenta pagar tanto y tener que estar en casa a la una».

Dani, un joven de Sevilla, no tiene problema con las restricciones. «Desde que se acabó la cuarentena y permitieron los viajes, siempre busco un hueco para viajar. En cuanto tengo un fin de semana libre me voy con mi novia a cualquier parte». Es la primera vez que el sevillano pisa Ibiza, y está seguro de que volverá. «Nos da igual que no podamos ir a las dicotecas. Esta pandemia nos tiene que enseñar que hay vida más allá de la fiesta y que debemos disfrutar de todas las experiencias», concluye.