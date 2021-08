Victor Coronado, abogado : «En Ibiza despedir a embarazadas sigue siendo una práctica habitual»

Según explica, llos empresarios, por regla general, siguen viendo a la mujer trabajadora embarazada como una carga de costes a la Seguridad Social «total y absoluta». Estas denominadas ‘cargas’ se refieren a los periodos de baja por riesgo para el embarazo que la mujer puede solicitar, las 16 semanas de baja maternal, así como el periodo de lactancia, la reducción de jornada o una excedencia por maternidad. «Cuando una empleada le notifica al empresario que está embaraza, a éste le explota la cabeza pensando en todo lo que le va a costar», relata. Sin embargo, según explica el letrado, «esta visión es errónea ya que muchos instrumentos de nuestro sistema jurídico y de cotizaciones a la Seguridad Social están enmarcados dentro de un seguro. Por lo tanto, el empresario debe pagar un porcentaje mínimo de las cuotas a la Seguridad Social».

Despido nulo

El desconocimiento de sus derechos por parte de las trabajadoras es otro de los principales problemas a lo hora de que el despido por estar embarazada, aunque camuflado como improcedente o por finalización de contrato, sea efectivo. Desde el 2008, una nueva sentencia del Tribunal Supremo concluyó que el despido de la mujer embarazada es un despido nulo de forma objetiva; es decir: «la opción única [que existe] es la readmisión inmediata de la trabajadora. «Solo con acreditar que te han despedido durante el periodo que va desde la gestación hasta el final de la situación de excedencia por maternidad la mujer está protegida y el despido es nulo de forma objetiva», explica Coronado. A menos, claro, que «exista una causa justificada debido al incumplimiento del trabajo o de la jornada laboral, robos en el centro de trabajo u otra razón de peso». Posterior a esta sentencia, las mujeres debían comunicarles a los trabajos de forma oficial su embarazo para evitar que las despidieran alegando que «desconocían su estado». «De esta manera se cubrían un poco las espaldas», explica. Sin embargo, la jurisprudencia actual defiende el derecho a la intimidad.

El perfil de las trabajadoras que suelen ser víctimas de esta discriminación laboral es de inmigrantes, extrangeras con permiso de trabajo o nacionales con un perfil de categoría profesional bajo, y suele ocurrir con contratos eventuales, temporales o de carácter fijo discontinuo, explica el letrado. «En empresas con cierto prestigo social, sólidas o con trascendencia a nivel pública, no suele ocurrir», destaca. En Ibiza, donde los trabajos más abundantes son en la hostelería y de carácter temporal, «pasa mucho».

Desde los sindicatos de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) consideran que, en la actualidad, la Ley protege bastante a las mujer gestante, aunque no son pocas las veces que han recibido llamadas de mujeres para asesorarse porque se encontraban en esta situación. Según Consuelo López, responsable de CCOO en las Pitiusas, «si existieran más ayudas del Estado para mujeres en esta situación» los empresarios dejarían de ver a las trabajadoras embarazadas como una «carga». Según explica, durante la última semana de junio, cuando los empleados en ERTE comenzaron a incorporarse a sus puestos de trabajo, empezaron a «detectar casos de mujeres jóvenes sin pareja que, teniendo reducciones o cambios de jornada en el trabajo para conciliar la vida laboral con la personal, [al tener niños o persona mayores a su cargo] se las quitaron». «De un día para otro, y amparados por la crisis del covid, que parece que les da derecho a hacer cualquier cosa, les cambiaron los horarios y ya no podían ir a llevar a los niños a las escoletas o a las guarderías», explica López, que además critica el precio tan elevado que suponen estos centros infantiles.

«La discriminación laboral a la mujer no se da únicamente durante le gestación. La falta de facilidades para una buena conciliación laboral y personal es otro tipo de discriminación», concluye el abogado.

«¿Quién me va a contratar esta temporada estando encinta?»

Muchas mujeres se sienten inseguras a la hora de comunicar su embarazo en el trabajo. Una vecina de Santa Eulària de 38 años vio cómo sus jefes le reducían su jornada laboral al enterarse de que estaba embarazada. «Soy fija discontinua y me llamaron para que me reincorporara al trabajo en junio», explica. Contrato de jornada laboral, 40 horas semanales, aunque «al ser hostelería solían ser 60». Al enterarse de que estaba embarazada decidieron que «no les convenía» y le ofrecieron un contrato de media jornada. «Te necesitaba al 100%», le dijeron. «Les comuniqué lo de mi embarazo para que pudiesen organizarse cuanto antes, ya que este año no podría hacer 15 horas diarias ni cargar peso. En unos meses tal vez tengo que reducir un poco el ritmo, pero nada más, no estoy enferma», recuerda indignada. Con la excusa de que durante las últimas semanas de la temporada pasada le redujeron el número de horas del contrato a 25 por falta de clientela, sus jefes les establecieron esa misma jornada, a pesar de que, según explica el abogado Víctor Coronado, «es totalmente ilegal». Con menos ingresos y la expectativa de una baja por maternidad también reducida, la mujer confiesa haberse sentido vulnerable y pensar: «Si me voy de este trabajo, ¿quién me va a contratar estando embarazada»?. Por suerte, en su nuevo trabajo, su jefa, que pasó por algo parecido, no considera «un problema» su estado y actualmente trabaja a jornada completa.