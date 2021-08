Vecinos de Cala Salada denuncian cuatro robos en casas en dos días

Cuatro robos en cuatro casas diferentes durante dos noches consecutivas. La Asociación de vecinos de Cala Salada denuncia la «falta de presencia policial en la zona» después de estos episodios de delincuencia.

El pasado 29 de julio, entre las 19.30 horas y las 23, momento en el que los dueños de las residencias asaltadas no se encontraban en casa, unos ladrones entraron en una vivienda y sustrajeron en torno a 20.000 euros entre joyas y dinero. Los delincuentes conocían de la existencia de una ventana interior en la casa, que rompieron, además de una persiana, para entrar cometer el delito. La abertura da a dos cuartos de baño y los ladrones se desplazaron desde de ahí a las habitaciones, donde robaron «las joyas de la familia» y algo de dinero.

«Tenemos alarma en casa, pero no saltó», explica sorprendido el dueño. Por lo visto, hace días que los vecinos han observado a gente «sospechosa» por la zona ,que incluso podría estar utilizando un dron para cometer los robos, según explican. «La ventana es interior y está tapada por un muro, por lo que desde fuera no se ve», cuenta una de las víctimas del robo, que considera que los ladrones podrían «servirse del artefacto» para descubrir «la mejor manera de entrar en las casas» cuando los dueños no están en el interior.

«Unos individuos trataron de forzar la puerta principal de mi casa pero los inquilinos les escucharon y le sorprendieron huyendo»

Una vez saqueada la primera vivienda, los delincuentes entraron en la casa contigua, donde también robaron. Ambos vecinos han interpuesto sendas denuncias en la Guardia Civil del municipio. Pol de Vaux, el presidente de la Asociación de vecinos de Cala Salada, explica que, durante la noche siguiente a dichos robos también intentaron entrar en una de sus casas, sin éxito, y llevaron a cabo otro robo en una vivienda colindante. «Unos individuos intentaron romper la puerta de entrada de una de mis casas. Los inquilinos oyeron el ruido y fueron a ver. Se encontraron a una persona que corría y vieron cómo otro hombre le esperaba fuera con una moto para darse a la fuga», explica De Vaux.

«Cada noche están por aquí rondando la zona», destaca el propietario, que hace un par de días se encontró a un hombre escondido entre los matorrales cercanos a su casa, que se marchó «tranquilamente» al ver que le habían descubierto. «Vienen a hacer la temporada. Con que roben 1.000 euros al día, si vienen 90 días, ya son 90.000 euros que les sirven para pasar todo el invierno», lamenta el presidente, que recuerda que hace años que se cometen muchos robos en la zona durante el verano, aunque es «la primera vez que pasa cuatro veces en dos días». «El problema es que la Policía no viene nunca por aquí», critica. Según explica, le ha transmitido a la concejala de Gobernación del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, lo sucedido, que le respondió con un: «Gracias por la información», según Pol de Vaux.

De momento, De Vaux ha tenido que poner cámaras de seguridad en su jardín y, ahora que los ladrones intentaron entrar por la puerta principal, no puedo poner cámaras ahí al tratarse de una vía pública. «Cuando llegué a Ibiza con mis padres en los años 50 no teníamos que cerrar la puerta ni con llave», lamenta el hombre.